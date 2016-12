Nivelul radiațiilor la Cernavodă

Conducerea Centralei Nuclear-Electrica Cernavodă a anunțat că puterea electrică la borne din data de 26 aprilie 2012, la Unitatea 1, a fost de 711,7 MWe și la Unitatea 2 - 707,6 MWe. Evacuările gazoase și lichide de radioactivitate au fost sub 1% din limitele aprobate de către autorități. Radioactivitatea evacuată în mediu de la CNE Cernavodă, pentru data de 25 aprilie 2012, a fost de 0,016 microSv, urmare a emisiilor în aer, și 9,88 E - 06 microSv, urmare a emisiilor radioactive în apă. Nu au fost emisii de gaze nobile. Nivelurile de radioactivitate ale mediului se încadrează în valorile fondului natural, fără să se producă modificări ale acestuia. Pentru probele de apă freatică analizele prin spectometrie gamma nu au detectat prezența radioactivității artificiale, iar concentrația de tritiu a fost sub limita de detecție de 2,5 Bq/l. În probele de apă din forajele de control de pe platforma DICA, precum și în cele de pe platforma depozitului intermediar DIDR, nu a fost detectată radioactivitate gamma artificială peste limitele de detecție. Apa potabilă nu conține radioactivitate artificială (tritiu sau radionuclizi gamma emițători) peste limita de detecție. Debitul de doză gamma măsurat în Cernavodă, în data de 25 aprilie 2012, a fost de 0,1027 microSV/h, valoare care se încadrează în valorile fondului natural din România. În perioada 23 aprilie - 23 iulie, are loc la CNE Cernavodă, seminarul pe domeniul Radioprotecție, în cadrul proiectului COG (CANDU Owners Group).În perioada 23 - 27 aprilie, are loc la CNE Cernavodă seminarul pe domeniul Radioprotecție, în cadrul proiectului COG (CANDU Owners Group). În perioada 23 - 27 aprilie, are loc la CNE Cernavodă seminarul „Programul de supraveghere în exploatare”, în cadrul proiectului COG (CANDU Owners Group).În perioada 23 - 27 aprilie, are loc la CNE Cernavodă misiunea tehnică INPO (Institute of Nuclear Power Operators) privind Sistemul de Transport al Energiei Electrice, Transformatoarele de Putere și Grupurile Diesel.