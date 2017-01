Ninsori în averse şi ger, la Constanţa

Ninsori în averse și ger, la Constanța

Dobrogea și zona litoralului sunt în continuare sub avertizare de vreme rea și vânt puternic, iar meteorologii spun că va mai ninge slab, după care se instalează gerul. Temperaturile vor scădea din nou mult sub zero grade, dar vântul se domolește și nu vom avea precipitații, ci mai degrabă soare cu dinți.Astăzi, la Constanța, cerul este mai mult înnorat și vântul suflă cu putere, dinspre nord-est. Va mai ninge în averse în cursul zilei. Maxima termică va atinge doar -1 grad. Peste noapte, va îngheța și vor mai fi doar rafale ocazionale de vânt de peste 65 de km pe oră. Termometrele vor indica minimum -4 grade. Mâine, va fi din nou preponderent înnorat și valorile termice se vor încadra între -4 și -6 grade, iar vineri vor fi între -3 și -12 grade.