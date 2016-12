NINSORI ŞI VISCOLE LA CONSTANŢA! METEOROLOGII CONSTĂNŢENI ANUNŢĂ CUM VA FI IARNA ACEASTA

NINSORI ȘI VISCOLE LA CONSTANȚA! METEOROLOGII CONSTĂNȚENI ANUNȚĂ CUM VA FI IARNA ACEASTA

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza pentru următoarele trei luni emisă pe baza estimărilor sezoniere realizate de Centrul European pentru prognoze pe medie durată de la Reading, Anglia. Așa se face că, în decembrie și în ianuarie, vom avea, în sud-est, temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă a anului, cu precipitații destul de multe, iar în februarie valori mai apropiate de norme.Specialiștii Centrului Meteorologic Dobrogea au realizat și ei o prognoză, dar nu pe bază de statistitici, ci deterministă, iar rezultatele sunt cumva asemănătoare.„Dacă valorile medii pentru luna decembrie, în zona noastră, sunt cuprinse între 0 și 2 grade, pentru decembrie 2016, prognoza ne spune că vor fi între 2 și 4 grade, deci mai cald în raport cu media. În ianuarie, însă, față de mediile anuale de -1, - 2 grade, vom avea între 1 și 2 grade, deci valori pozitive, dar destul de apropiate totuși de cele normale”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mariana Frățilă, meteorolog în cadrul CMRD.În ce privește precipitațiile, adică ninsorile mult așteptate, în decembrie se anunță valori de 40 - 60 de ml pe metru pătrat, ușor peste mediile de 30 - 40 de ml pe metru pătrat. Și ianuarie va fi cu excedent în precipitații, așa că, dacă va fi suficient de frig, este posibil să avem mai multă zăpadă anul acesta. Totuși, dacă va fi cald, precipitațiile vor fi mai mult sub formă de ploi și lapoviță.„Dacă studiem prognoza, nu înseamnă că în fiecare zi va fi mai cald, pentru că vorbim de o medie, și e posibil să avem un vârf cu 4 grade, de exemplu, mai ridicat decât norma, dar și zile cu valori scăzute și foarte scăzute. Valorile extreme pot fi ușor mai ridicate decât norma, dar nu excludem ca să se întâlnească cu minime mai mici decât norma”, a explicat specialistul Centrului Meteorologic Dobrogea.Potrivit acestuia, prognozele zilnice sunt cele ce vor putea pronunța valorile extreme, ele fiind dificil de interpretat cu asemenea avans.Același lucru se poate spune și despre furtunile și viscolele care, cu siguranță, nu ne vor ocoli.„În mod uzual, avem două, trei viscole pe lună în ianuarie și februarie, și unu - două în decembrie. Dacă le corelăm cu precipitațiile și temperaturile prognozate de Centrul European, ar putea fi interpretate ca o șansă în plus ca, în decembrie, eventualele furtuni să aibă cantități mai mari de precipitații sub formă de ploaie decât cele sub formă de ninsori. În ianuarie, însă, este probabilitatea mai mare ca să avem viscole cu cantități de ninsori importante în Dobrogea. Așadar, în decembrie o să avem ploaie și lapoviță, iar în ianuarie, viscole. De reținut însă că aceasta este doar o interpretare. Prognozele vor fi actualizate atunci, în funcție de mișcările maselor de aer. De aceea, nu putem spune dinainte că vom avea cod roșu de viscol, pentru că poate începe cu o furtună ușoară, care, în funcție de cum se mișcă masele de aer, poate deveni violentă și anunțăm cod portocaliu sau chiar roșu”, a completat meteorologul Mariana Frățilă.