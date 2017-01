NINSORI ŞI VISCOL în aproape toată ţara. Este COD ROŞU! Iată zonele vizate

NINSORI ȘI VISCOL în aproape toată țara. Este COD ROȘU! Iată zonele vizate

Ştire online publicată Luni, 29 Decembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Meteorologii au emis o nouă avertizare de cod portocaliu, valabilă pentru județele Buzău, Vrancea, Brăila, Tulcea, Ialomița, Galați, Vaslui, Bacău și Prahova, în timp ce cea de cod galben a fost restrânsă la 15 județe din jumătatea estică și nordul țării, până azi la ora 18.00. Astfel, județele Buzău, Vrancea și vestul județului Brăila vor fi sub cod roșu de ninsoare și vânt, azi, de la ora 8.30 până la 13.00, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie.În aceste zone se vor semnala intensificări ale vântului cu rafale de peste 85 - 90 km/h, ninsoare abundentă, puternic viscolită și troienită și vizibilitate redusă spre zero. Avertizarea este valabilă până la ora 13.00, urmând ca apoi cele trei județe să intre sub avertizare de cod portocaliu.