Nevăzătorii vor să îndepărteze bariera întunericului care îi separă de societate

Biblioteca asociației are peste 1.900 de cărți în sistem Braille, pe care însă nevăzătorii nu le mai răsfoiesc

Asociația Nevăzătorilor Constanța desfășoară proiectul „Cunoaște-mă dincolo de bariera întunericului“, prin care se dorește sensibilizarea societății și „reabilitarea“, după cum spun reprezentanții asociației, poziției persoanelor cu deficiențe de vedere în viața socială. Proiectul a fost demarat în ultimul trimestru din 2009 și va continua pe tot parcursul anului acesta. „Campania urmărește înlăturarea prejudecăților și mentalităților greșite referitoare la persoanele cu dizabilități vizuale“, a afirmat Teodora Sârbu, referent în cadrul asociației. Primul pas prin care s-a dorit să se reamintească societății de limitările, dar și de capacitățile deosebite ale persoanelor cu probleme de vedere, a fost făcut în școli. Reprezentanții asociației au mers în mai multe școli, printre care Școala cu clasele I-VIII „Ion Jalea”, Liceul Teoretic „Traian”, Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, Colegiul Național „Regina Maria”, unde copiilor li s-a explicat cum percepe un nevăzător lumea înconjurătoare și necesitățile pe care le are pentru a putea interacționa cu ceilalți. În schimb, copiii au redat, prin desen, pictură, grafică, modelaj sau creații artistice, ce au învățat din discuțiile avute. Cristina Lia Popescu, elevă în clasa a IV-A la Școala cu clasele I-VIII „Ion Jalea” a descris, în compunerea „Viața e frumoasă”, ce înseamnă existența pentru un nevăzător. „A trăi fără a vedea este o provocare pentru mulți semeni. Ei învață să se adapteze lumii în care trăiesc în alte moduri. Trăind în întuneric, obiectele și ființele care îi înconjoară le transmit informații pe care alți oameni le ignoră. Treptele din fața casei sunt înguste și în număr de trei. E nevoie de zece pași pentru a ajunge din hol la fotoliul preferat din sufragerie. (…) Trăind în întuneric, lumina înseamnă, de fapt, credința că viața e frumoasă, cu fiecare zi în care încearcă și reușește”, sunt câteva dintre gândurile spicuite din lucrarea fetiței. Viața culturală, cunoscută prin teatru O a doua etapă a constat în încheierea unui acord cu Teatrul de Stat Constanța, pentru ca persoanele nevăzătoare să aibă reduceri la spectacole - din dorința de a fi integrați în viața culturală a societății. „În fiecare vineri, membrii asociației pot merge la spectacole, la un preț modic”, ne-a spus Petre Pop-Șpan, pre-ședintele asociației. De altfel, persoanele cu dizabilități de vedere au la dispoziție, la sediul asociației, o bibliotecă ce numără peste 1.900 de volume redactate în sistem Braille și o fonotecă în care să găsesc peste 6.000 de casete și 450 de CD-uri cu cărți citite. Din păcate, însă, nu au mai fost făcute achiziții de câțiva ani, nici pentru bibliotecă, nici pentru fonotecă. „Nu mai avem cereri pentru cărți cum aveam înainte, pentru că nevăzătorii le-au tot luat, le-au tot recitit, în unele din cauza uzurii nu se mai disting punctele. Casetele sau CD-urile încă mai sunt cerute, dar nici în acest domeniu nu am mai făcut achiziții”, ne-a precizat reprezentantul asociației. Nevăzătorii vor să muncească Reprezentanții asociației nu vor să se limiteze la integrarea culturală a nevăzătorilor, ci, prin acest proiect, doresc să abordeze unul dintre aspectele dureroase ale existenței unei persoane cu deficiențe de vedere: lipsa unui loc de muncă. În prezent, din cei peste 1.100 de membri ai Asociației de Nevăzători din Constanța, mai lucrează puțin peste 50, cei mai mulți făcând masaj. „Persoanele fără vedere sunt capabile de muncă. Domeniile profesionale în care pot căpăta competențe sunt diverse, existând profesioniști nevăzători în istorie, drept, balneo-fizio-terapie, matematică, informatică etc. Datorită noilor tehnologii, ei pot utiliza calculatorul în condiții similare unei persoane cu vedere, folosind un program care citește cu voce sintetică informațiile de pe ecran. Vom încerca să con-tactăm patronatele și sindicatele pentru a discuta și a înțelege ce este necesar să schimbăm pentru a fi angajați nevăzătorii”, a afirmat Teodora Sârbu.