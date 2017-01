Nevăzătorii cer sprijin pentru a învăţa să se descurce în viaţa de zi cu zi

De Ziua Internațională a Bastonului Alb

Nevăzătorii cer sprijin pentru a învăța să se descurce în viața de zi cu zi

Nevăzătorii din întreaga lume sărbătoresc, astăzi, Ziua Internațională a Bastonului Alb (denumirea fiind dată de ideea că bastonul folosit de persoanele cu deficiențe de vedere este, mai mult decât un instrument, un simbol după care sunt recunoscute în public). De ziua lor, nevăzătorii din Constanța se întâlnesc în sediul asociației care îi reprezintă. Prilejul ar trebui să fie o sărbătoare, dar contextul economic nu le oferă multe motive de bucurie. Asociația Nevăzătorilor din România plănuise ca reprezentanții tuturor filialelor să organizeze, astăzi, mișcări de protest în fața prefecturilor, prin care să atragă atenția asupra neajunsurilor cu care se confruntă persoanele cu deficiențe de vedere. „Dată fiind situația politică actuală din țară, s-a renunțat la proteste. Cu toate acestea, ne vom întâlni cu prefectul Claudiu Palaz pentru a-i prezenta doleanțele noastre”, ne-a declarat Petre Pop-Șpan, președintele Asociației Nevăzătorilor Constanța. O primă solicitare a nevăzătorilor vizează mărirea indemnizației lunare de handicap. „De la 1 octombrie, aju-torul social minim a crescut la 350 de lei, dar indemnizația pentru persoanele cu handicap, printre care se numără și nevăzătorii, nu a fost mărită. Primim tot 202 lei și considerăm că nu este corect”, a afirmat reprezentantul asociației constănțene. De asemenea, Asociația Nevăzătorilor Constanța, asemenea unităților similare din întreaga țară, nu a primit fondurile de la Autoritatea Națională a Persoanelor cu Handicap, necesare desfășurării activității. „Conform legii, trebuia să primim banii aferenți salariilor și cei pentru plata utilităților. Eu și contabila nu am mai luat salariile de trei luni, iar pentru utilități, respectiv apă, curent și te-lefon, nu am primit niciun leu tot anul, ne-am descurcat cum am putut”, ne-a mai precizat Petre Pop-Șpan. În aceste condiții, dezideratul realizării unui Centru de Reabilitare pentru cei care rămân orbi în urma unor accidente sau afecțiuni pare și mai greu de realizat. „O altă solicitare viza sprijinul pentru terminarea Cen-trului de Reabilitare, aflat în construcție la București. În această unitate persoanele nevăzătoare ar urma să fie învățate să se orienteze, să folosească bastonul, să ocolească obstacolele. De exemplu, suntem nevoiți să ocolim mașinile parcate pe trotuar, până în gardul viu. La fel, nevăzătorii trebuie să fie instruiți să folosească un aragaz, un fier de călcat. Astfel de servicii nu există în țara noastră. Clădirea a fost începută deja, fiecare filială a contribuit cu cât a putut, dar mai este destul până la finalizarea ei”, a mai explicat președintele filialei constănțene. În alte județe se mai reclamă și lipsa sprijinului financiar pentru achi-ziționarea de manuale Braille pentru copiii nevăzători. La Constanța însă, nu se pune problema. „Noi avem zece copii care învață în unități de învățământ speciale din țară, dintre care șapte în școli generale, iar trei în post-liceale, dar Consiliul Județean Constanța ne-a acordat 10.000 de lei, cu care au fost plătite manualele”, a afirmat reprezentantul nevăzătorilor din județul nostru. Asociația Nevăzătorilor Constanța numără 1.156 de membri, dintre care doar 59 lucrează.