Neglijarea, cea mai modernă formă de abuz asupra copiilor

Inconstienta parintilor

Pt a face o pomana, acum in postul Pastilor, va sfatuiesc sa o faceti daca puteti la copiii aflati in centrele de copii abandonati ca sa vedeti ce inseamna suferinta adevarata. Am inteles ca unul se afla la Ciresica. Astfel de stiri nu se dau, ca acesti ziaristi nu au inima si nu le pasa nici macar in aceste zile de acesti copii napastuiti si nenorociti de niste parinti fara discernamant.