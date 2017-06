NE PROSTESC PE FAŢĂ! Şprot vândut drept hamsie, la Constanţa! OPC descinde în zona industrială. Unul din furnizori a încercat să fugă cu o dubă plină de peşte

NE PROSTESC PE FAȚĂ! Șprot vândut drept hamsie, la Constanța! OPC descinde în zona industrială. Unul din furnizori a încercat să fugă cu o dubă plină de pește

Potrivit comisarului șef al CJPC Constanța, Horia Constantinescu, unul din furnizorii de pește ar fi încercat să fugă cu o cantitate mare de pește, ascunsă într-o mașină, în timp ce angajații săi îi țineau de vorbă pe comisari, într-un birou.„În momentul începerii controlului, acesta a încercat să țină de vorbă, atât pe comisari, cât și pe mine, încărcând jumătate cel puțin din cantitatea de calcan și alte soiuri de pește într-o dubă, cu care a fugit. Eu m-am lansat în urmărirea acestei dube și pe care am prins-o și am adus-o înapoi. Am solicitat participarea Serviciului de Investigarea a Fraudelor și se pare că furnizorul mai are trei dosare de evaziune fiscală”, a explicat Horia Constantinescu.