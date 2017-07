Ne lăsăm istoria să moară! Bazilica paleo-creştină din Constanța, veche de 1700 de ani, în paragină

Ne lăsăm istoria să moară! Bazilica paleo-creștină din Constanța, veche de 1700 de ani, în paragină

În urmă cu 55 de ani, în curtea interioară a Colegiului Național „Mihai Eminescu“ au fost scoase la lumină fragmente dintr-o bazilică paleo-creștină de la sfârșitul secolului IV și despre care se spune că ar putea fi putut fi chiar episcopia orașului. Din păcate, pereții laterali, cărămida și pictura se află într-o degradare continuă, mai ales din cauza condensului și a infiltrărilor cu apă. În lipsa unor investiții, este posibil ca în cel mult zece ani acestea să se piardă.În anul 1962, Romulus Popa Bran, fost director al liceului, a descoperit în curtea instituției de învățământ fragmente din zidurile de răsărit, iar în partea centrală un culoar cu nouă scări care conduc către o criptă, aflată la 2,50 metri sub pardoseală. Scările cu pricina ajung la această criptă care cuprinde, la rândul său, trei încăperi, care aveau destinația de morminte, fiecare încăpere având 1,68 x 0,90 metri.Istoricii constănțeni susțin că această bazilică ar fi fost la sfârșitul secolului IV reședința Episcopiei Tomisului. Deși vestigiul nu a mai avut parte de lucrări de restaurare de foarte mult timp, totuși, se poate observa încă finețea acoperișului boltit, pereții laterali pictați cu figuri geometrice și florale.„Istoria bazilicii noastre este foarte veche. Se presupune că pe acest spațiu s-ar fi aflat Arhiepiscopia Tomisului, pentru că școala se află exact în centrul vechi al urbei tomitane. Aici s-a păstrat o criptă care conține trei nișe, unde erau depuse trupurile înalților ierarhi din orașul Tomis și unde s-au păstrat relicve ale sfinților părinți ai bisericii. Partea proastă este că pereții laterali, cărămida și pictura se află într-o permanentă degradare, mai ales din cauza condensului și infiltrărilor continue cu apă. Din acest motiv, a mai rămas foarte puțin din pictura originală, care, se pare, ar fi cea mai veche pictură de factură creștină din Imperiul Roman de răsărit, aceasta având o vechime de 1700 de ani. Pictura conține motive florale, geometrice. În plus, în acest spațiu s-au mai păstrat și două bucăți de marmură care provin din altarul episcopal”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Mihai Paris, profesor de istorie al colegiului.Situl nu a mai fost restaurat de peste 20 de aniAcesta a mai spus că în 1994-1995, o echipă de istorici și arheologi francezi au demarat unele lucrări de prezervare și restaurare a sitului, dar de atunci conservarea bazilicii s-a realizat doar prin eforturile cadrelor didactice ale liceului.„Am făcut solicitări pentru a ne sprijini la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, la Arhiepiscopie, la Primărie. Cert este că dacă nu se vor lua măsuri urgente, în mai puțin de zece ani este posibil să nu mai avem frescă. Totodată, dacă am construi aici un mic complex expozițional, am putea împiedica infiltrarea, condensul care afectează pictura, fresca. Din nefericire, până acum nu am primit niciun răspuns favorabil, ci ni s-a spus doar că nu sunt fonduri”, a precizat profesorul.Trebuie precizat că acest lăcaș de cult are o istorie îndelungată. Astfel, în timpul stăpânirii turcești, pe locul ei a fost construit un conac, unde era căimăcămia. Apoi, în 1878, odată cu instalarea administrației românești, Remus Opreanu a instalat Prefectura. Tot aici a funcționat mai târziu primul muzeu de istorie. În anul 1883, vechiul conac de lemn a luat foc și au fost mistuite în flăcări vestigiile arheologice, inclusiv bunurile personale ale prefectului.Ulterior, terenul este abandonat și lăsat în paragină până în anul 1906, când îl cumpără Primăria pentru a construi o unitate de învățământ, respectiv Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“, care va ființa până în 1931. În 1919, părinții care aveau fete au făcut un demers până la regele Ferdinand care a emis un decret și așa a început viața școlară. Inițial, spațiul a fost gândit ca o unitate de învățământ pentru fete, care a purtat denumirea de Domnița Ileana, dar din 1930 școala a funcționat cu numele de acum.