"Natura ne uneşte!" Militarii americani fac curăţenie în Parcul Tăbăcărie

1

???????????????????

nu prea inteleg motivul pt care parcul nu este curatit de angajatii nostri care sunt platiti pt asta. ieri am asistat la un spectacol,gratis, la faleza nord. erau de asfaltat 15m2(echivalentul unei camere). un "muncitor" conducea un mini compresor, 3 priveau marea ,2 dirijau o basculanta cu asfalt si.....era si un sef. asta pt 15m2!!!!! probabil pt asta este nevoie ca americanii sa curete cacatul romanesc. asta in cazul in care curatenia nu este facuta in asteptarea lui Ivan si Natasa. el golind o sticla de votca in timp ce defeca si ea care isi arunca pe alee tamponul.