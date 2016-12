„Nămolul de Techirghiol ne-a «aterizat» în case şi în curţi! Ajutaţi-ne să scăpăm de el!“

„Nămolul de Techirghiol ne-a «aterizat» în case și în curți! Ajutați-ne să scăpăm de el!“

Ploile abundente de sâmbătă au creat probleme serioase și constănțenilor, mulți dintre ei trezindu-se cu locuințele și curțile invadate de mâl și cu o grămadă de lucruri devenite inutilizabile, de care nu știu cum să scape.Avertizarea meteorologică de cod portocaliu de sâmbătă, 16 august, s-a finalizat, și la Constanța, cu ploi torențiale abundente, grindină, descărcări electrice și furtuni puternice. În câteva minute, s-a declanșat potopul, iar constănțenii care au ghinionul să locuiască în zone cu probleme s-au trezit, în plină noapte, cu apă plină de mâl în curți și în case. După ce puhoaiele au distrus cam tot ce era prin curțile oamenilor, dar și o serie de bunuri din locuințe, oamenii s-au ales și cu o grămadă de lucruri pe care nu le mai pot folosi și de care vor să scape cât mai repede posibil, pentru a șterge urmele dezastrului de care au avut parte.Mai mulți cititori afectați de recentele furtuni ni s-au plâns că au încercat în zadar să contacteze firmele de transport care își oferă asemenea servicii pe internet: „Nu înțelegem de ce își mai fac reclamă, își dau numerele de telefon pe internet sau prin ziare și spun că pot să fie oricând și la orice oră contactați, dacă ei nici măcar nu răspund la telefon. De ce își mai fac reclamă, dacă sunt niște fantome? Am găsit mai multe firme care se laudă că transportă, la comandă, orice are nevoie clientul, dar nu mi-au răspuns, de zici că s-au vorbit… Niște neserioși! Nu știm ce să mai facem, poate ne ajutați într-un fel… Plătim cât cer, numai să rezolvăm!” - ni s-a plâns Mihai Zoianu, iar în situația lui sunt mulți alți constănțeni.„De la furtuna de sâmbătă, am avut mâl în casă de juma’ de metru. Credem că numai la televizor vezi așa ceva! Pagube, o grămadă… Am curtea plină de lucruri stricate și nu găsesc pe nimeni să le ducă la groapa de gunoi. Sunt o femeie singură și nu mă descurc”.„Nămolul de Techirghiol ne-a «aterizat» în case și în curți! Ajutați-ne să scăpăm de el! Ca și când n-ajung pagubele, avem și altă pacoste pe cap!” - își strigă disperarea și Maria Coman.Polaris primește comenziAvând în vedere gravitatea situației și în ideea de a-i ajuta pe oameni să-și descongestioneze locuințele și curțile de lucrurile pe care nu le mai pot folosi, am contactat firma de profil Polaris, demers care a avut succes. Astfel, ni s-a confirmat de către dispeceratul firmei de salubrizare că Polaris asigură, pe toată durata anului, transportul gunoaielor de la domiciliul clienților, pe bază de comandă. De precizat că astfel de comenzi se pot face la sediul Polaris din strada Mircea cel Bătrân nr. 94, bloc MS5, parter (imediat după Hotel Sport). Comenzile se fac, personal, la biroul Comercial de la adresa de mai sus, între orele 8.00-16.30, cu 24 de ore înainte și se onorează a doua zi de la data înregistrării.Tarife pentru persoane fiziceCât privește costurile pentru acest serviciu, la categoria persoane fizice, acestea sunt de 67,96 lei/tonă, incluzând și TVA. Clientul trebuie să încarce gunoaiele în saci, să estimeze o greutate a acestora. Apoi, cântărirea efectivă se face la groapa de gunoi, urmând ca, în funcție de aceasta, să se regleze și prețul final.Nu se asigură încărcareaCei interesați trebuie să știe că Polaris nu asigură și serviciul de încărcare a gunoiului colectat pe baza comenzii clientului, așadar, acest lucru cade în sarcina beneficiarului. Cei care au nevoie de relații suplimentare pot suna la telefonul 0241.545.596.