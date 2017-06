Mutilaţi pe viaţă din cauza indiferenţei. "Este o explozie de cazuri. Uneori, chiar şi amputaţia e tardivă"

Mutilați pe viață din cauza indiferenței. "Este o explozie de cazuri. Uneori, chiar și amputația e tardivă"

Angela S. are doar 47 de ani, iar de mai bine de jumătate de an nu se mai poate deplasa niciunde fără a avea cu ea nelipsitele cârje, fără de care nu poate merge. În urmă cu doi ani a fost diagnosticată cu diabet și de aici a apărut gangrena, dar a luat prea târziu în seamă semnele bolii. Acum, indiferența și nepăsarea au costat-o membrul stâng, dar este totuși fericită că infecția nu s-a extins și trăiește. „Chiar dacă nu mai pot merge ca înainte, măcar sunt în viață și îmi pot vedea zi de zi familia, copiii. Este foarte trist să nu mai poți face ce vrei, când vrei și să te poți deplasa doar cu mare greutate. Acum, dacă mi s-ar oferi o a doua șansă, aș face orice numai să-mi salvez piciorul. Nimic nu este mai important decât propria sănătate, iar, uneori, regretele că nu ai făcut ceva când trebuia, apar târziu”, ne-a declarat cu lacrimi în ochi femeia.Dr. Viorel Ispas, medic specialist Chirurgie vasculară a declarat, pentru „Cuget Liber”, că situația este din ce în ce mai gravă. Spre exemplu, săptămâna trecută, numai într-o singură zi, i-au trecut pragul cabinetului zece bolnavi, din care șase cu gangrene diabetice. „Este o explozie de cazuri, pentru că toată lumea a trecut la încălțări lejere, iar riscul de traumatism este mult mai mare acum. Pe timpul iernii, lumea stă mai mult prin casă, nu își traumatizează picioarele. Problema este că dacă pacientul nu se prezintă la control, se poate ajunge la deces, iar moartea survine rapid, pacienții putând trece rapid în stare septică. Uneori, chiar dacă se face amputație, este tardiv, ei intră în insuficiență hepato-renală, comă și pot deceda în 72 de ore. Câteodată, în schimb, cei cu gangrene pot avea o evoluție normală timp de 2-3 săptămâni, se excizează focarul septic, gangrena. La un moment dat, începe să vină țesut sănătos și apoi a doua zi totul este ruinat și pacientul trebuie să facă amputație de coapsă. Fiind o operație mutilantă, mulți refuză s-o facă”, a precizat medicul.Mai grav este că din ce în ce mai mulți constănțeni ignoră semnele acestei boli, iar când se prezintă la medic este deja prea târziu, iar specialiștii nu mai pot face altceva decât să le amputeze piciorul și chiar ambele membre, dacă este cazul.Trebuie precizat că gangrenele diabetice pot apărea chiar și fără ca pacientul să fi suferit vreun traumatism de orice fel. Apoi, există pacienți care suferă și de neuropatie diabetică, deci ei nu percep durerea apărută la nivel plantar. În cazul acestor persoane, orice rană, indiferent cât de mică ar fi aceasta, se poate agrava. „Pielea se închide, dar țesutul subcutanat se poate suprainfecta și atunci apare gangrena. Apoi, bolnavul nu se prezintă la medic și, nesimțind durerea, ajunge la spital abia atunci când piciorul se înroșește de la gleznă în jos și abia atunci devine dureros, dar de cele mai multe ori este prea târziu și se trece la amputarea piciorului deasupra genunchiului.Gangrena diabetică este mârșavă, bacterille care sunt responsabile de această infecție cantonează pe tendoanele degetelor, a mușchilor unde nu există vascularizație. Ca urmare, dacă pacientul nu are grijă de el, se poate ajunge la amputație bilaterală, dar dacă face un tratament vasodilatator și antibiotic, picioarele lui pot fi salvate. Acest lucru se întâmplă deseori pentru că mulți pacienți neagă prezența diabetului, iar de aici apar o mulțime de complicații. Oamenii trebuie să știe că, uneori, nu diabetul în sine duce la deces, ci complicațiile acestuia”, a explicat dr. Ispas.