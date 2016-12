Municipiul Mangalia, fără curent electric

Consumatorii din municipiul Mangalia, dar și cei din Hârșova nu beneficiază de curent electric, astăzi, timp de câteva ore.Pentru lucrările anuale de reparații și întreținere instalații și rețele electrice, precum și posturi de transformare, SC Enel Distribuție Dobrogea SA - Zona MT-JT Constanța anunță întreruperea furnizării energiei electrice, astăzi, în timpul lucrărilor.Astfel, între orele 8 și 17, sunt afectați consumatorii din municipiul Mangalia, din blocul C5, scara A și B, blocul C6, scara A și B, blocul C7, scara A și B, blocul C8, scara A și B, blocul A5, scara A și B, blocul A6, scara A, B și C, blocul C11, scara A, B și C, blocul C 12, scara A și B, respectiv blocurile Ia și Ib.În restul județului, între orele 8 și 20, sunt anunțate întreruperi în orașul Hârșova, între orele 8,30 și 15,30, în localitatea Stupina - parțial, cu incinta fostului IAS, iar între orele 9 și 21, în localitățile Mircea Vodă - total, inclusiv Stația de clorinare și Satu Nou - parțial.