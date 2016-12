Munceşti de acasă, dar banii îi iei de la patron? La ce riscuri se expun "liber profesioniştii"

Muncești de acasă, dar banii îi iei de la patron? La ce riscuri se expun "liber profesioniștii"

Este binecunoscut faptul că munca la negru a devenit un fenomen în sine, iar reprezentanții ITM Constanța spun că foarte mulți constănțeni aleg să muncească fără contract, motiv pentru care apar inclusiv probleme în cazul accidentelor de muncă.Fie că fac croitorie, manichiură, frizerie sau cosmetică, cei care muncesc de acasă își asumă și riscul de a fi luați în vizor de Fisc sau ITM. Pe de altă parte, autoritățile locale spun că în anumite domenii angajatul ajunge, dintr-un motiv sau altul, să presteze servicii pentru angajator inclusiv de la domiciliu.„Un croitor sau un IT-ist poate lucra de acasă în temeiul unui contract de muncă în care se poate stipula că acestea lucrează la sediul unde este înscrisă societatea respectivă sau la domiciliu. Am făcut referire la cei care lucrează în IT pentru că nu sunt puține situațiile în care aceștia trimit de acasă proiecte pe care altfel le lucrează la punctul de lucru.Munca la negru sau munca nedeclarată este acea activitate prestată de un salariat pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, fără a fi respectate prevederile legale în vigoare privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă.Munca la negru se întâlnește în construcții, prestări de servicii, comerțul organizat și neorganizat, stradal, în piețe etc. De aici și problema accidentelor de muncă. Abia atunci se interesează de drepturile pe care le au conform codului muncii”, a precizat Eugen Bola, directorul ITM Constanța.Care sunt principalele dezavantaje pentru munca la negru?Practicarea muncii la negru prezintă o multitudine de dezavantaje pentru salariat. Acesta este lipsit de protecție socială, fiindu-i afectată pensia, nu beneficiază de vechimea în muncă și în specialitate, deci nici de sporuri salariale determinate de vechime. Totodată, nu va primi pensie de limită de vârstă, anticipată, de invaliditate sau de urmaș, dar nici ajutoare de boală, ajutor de deces sau indemnizație de șomajUn alt dezavantaj ar fi acela că nu va avea dreptul la concediul legal de odihnă plătit și nu va beneficia nici de asistență medicală gratuită, medicamente gratuite sau compensate.Amenzi și nereguli la tot pasul!În domeniul relațiilor de muncă, la nivel național, numai de la începutul acestui an s-au aplicat amenzi în valoare de 366.400 de lei din care 240.000 de lei pentru muncă la negru. Pentru primirea la muncă a mai mult de cinci persoane fără contracte individuale de muncă, inspectorii de muncă au făcut 2 propuneri de cercetare penală. Au fost sancționați 83 de angajatori.