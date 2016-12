Muftiul Iusuf Muurat: "Nu va fi niciun centru islamic în România!"

Declarația fostului șef al statului, Traian Băsescu, potrivit căreia „nu există risc mai mare decât să aduci studenți musulmani în țară“, a pus pe jar conducerea Cultului Musulman din România.Iusuf Muurat, șeful Cultului Musulman din România, a organizat, ieri, o con-ferință de presă prin care a declarat că nu dorește să intre în polemică cu fostul șef al statului: „Nu va fi niciun centru islamic în România, nu vor veni nici 6.000 de studenți la București! Nu va fi nicio mega moschee la București, ci două clase pentru copiii noștri, care să învețe lucruri elementare în zilele de sâmbătă și duminică. Moscheea noastră va avea o capacitate de 1.500 de persoane maxim, în condițiile în care în capitală sunt 9.000 de musulmani. În Moscheea Carol din Constanța intră 800 de persoane.”Șeful Cultului Musulman a confirmat că printr-un protocol între statul turc și cel român s-a convenit ca în Turcia să se ridice o Biserică ortodoxă și în România o moschee. Iusuf Muurat susține că fostul șef al statului Traian Băsescu știa despre acest protocol și pe vremea când era primar a promis că va aloca un teren comunității musulmane atât pentru o moschee, cât și pentru un cimitir musulman.Liderul musulmanilor a mai precizat că centrul va cuprinde, pe lângă mos-chee, o bibliotecă, două săli de curs și o cantină socială, unde zilnic 100 de persoane, indiferent de etnie, vor putea servi o masă caldă. Costul întregii investiții va ajunge la aproximativ 3 milioane de euro.În urmă cu două luni, Guvernul a decis, printr-o hotărâre de guvern, să dea în concesiune Muftiatului Cultului Musulman, pe o perioadă de 49 de ani, un teren de 11.000 de metri pătrați în București pentru construirea unei moschei. Terenul este situat lângă Centrul Expozițional Romexpo.„Băsescu nu este informat…”Mai mult, șeful Cultului Musulman din România a precizat că fostul președinte Traian Băsescu nu este informat corect din cauză că cea mai mare moschee nu va fi la București.„Dorința noastră de a construi o moschee este mai veche. Scopul nostru prin acest edificiu este să deținem controlul asupra imamilor care predică pentru că au fost cazuri în care persoane neautorizate au predicat în lăcașe neautorizate. Întotdeauna am luptat împotriva extinderii extremismului religios. Sunt dezamăgit că un fost șef de stat este dezinformat pentru că în total în toate țările balcanice și mă refer la Bosnia, Bulgaria, Macedonia nu sunt 6.000 de studenți musulamani. Niciodată nu se va înființa o Universitate Teo-logică!”, a declarat Iusuf Muurat. El a ținut să-i reamintească lui Traian Băsescu că și în 2011 și în 2014 s-a vorbit cu șeful statului și acesta a fost de acord atât pentru construirea unei moschei, cât și pentru un cimitir musulman. „Nu dorim să fim în mijlocul unui conflict politic! Suntem apolitici. Am avut și avem relații extraordinare cu poporul român și așa dorim să rămână lucrurile și pe viitor. Noi am considerat că oferirea acestui teren e un semn al loialității noastre. Nu ne dorim să intrăm în polemică cu nimeni. Scopul nostru rămâne acela de a deține controlul asupra imamilor care predică prin tot felul de geamii neautorizate și să luptăm împotriva acestor organizații extremiste!”Dobrogea rămâne zona din România cu cea mai mare comunitate de mu-sulmani, respectiv 70.000.