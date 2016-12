Ministerul îngroapă speranțele Spitalului TBC Palazu Mare

Morga, ce vis frumos!

Anunțul Ministerului Sănătății că plănuiește transformarea Spitalului de Pneumoftiziologie Palazu Mare în secție exterioară a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța a luat pe toată lumea prin surprin-dere. Mai ales că această comasare nu se regăsea pe lista propunerilor transmise de responsabilii sănătății constănțene. Cadrele medicale de la Palazu Mare se întreabă, acum, ce ar putea să aducă bun această comasare. Calculele făcute arată că nu se va face nicio economie, ci, din contră, va produce doar încurcături. „Nu suntem de acord, căci nu va aduce decât disfuncționalități. Noi avem 16 angajați la administrativ, nu știm ce economii se vor face, dar în schimb, va fi în dezavantajul pacienților. De exemplu, ce se va întâmpla când se va arde un bec? Spitalul nu va mai avea electrician, va trebui chemat unul de la celălalt spital și cu trei becuri arse, se va termina rația de combustibil”, a declarat pentru „Cuget Liber” Erdin Borgazi, managerul Spitalului de Pneumofti-ziologie Palazu Mare. Mai mult, medicii se tem că odată cu pierderea personalității juridice vor pierde și orice speranță să ducă la bun sfârșit proiectele de reabilitare și modernizare ale spitalului. Iar planuri sunt destule, mai ales că este vorba de o unitate care are nevoie de îmbunătățiri. În decembrie 2010, conducerea spitalului din Palazu Mare a pus pe hârtie planurile pentru anul în curs (unele aflate la început, altele deja în derulare) și le-a transmis Consiliului Județean Constanța (în administrarea căruia se află, din vara anului trecut), pentru a obține finanțări. Printre aceste proiecte se află și realizarea unui Compartiment de anatomopatologie și a unei morgi. Căci, de mai bine de cinci ani, Spitalul de Pneumoftiziologie Palazu Mare nu are morgă. Nu există morgă de cinci ani „Nemaiavând posibilitatea să menținem vechea morgă, căci nu corespundea condițiilor de funcțio-nare, am fost nevoiți, ca instituție, să încheiem un contract de prestări servicii cu o firmă de pompe funebre. Aceasta preia pacienții, la două ore de la deces și îi ține la casa mortuară până îi ridică familia. Noi, ca spital, nu plătim, dar plătesc familiile. Iar oful lor este că prețurile sunt exorbitante. Gândiți-vă că aici vin pacienți care nu au surse de venit, multora dintre ei le dăm noi bani pentru a pleca acasă. Iar bolnavii vin la spital, de multe ori, când nu se mai poate face nimic pentru ei. Sunt mulți care mor în spital”, a afirmat dr. Elena Danteș, director medical al spitalului. Dacă ar exista o morgă, pacienții ar putea fi ridicați direct de familii. De asemenea, înființarea acestui compartiment ar duce și la ridicarea calității actului medical. „În prezent, probele prelevate de la pacienții suspectați de cancer sunt trimise la laboratoare private. Aceste probe ar putea fi analizate, histopatologic, în cadrul Compartimentului de anato-mopatologie pe care dorim să-l înființăm”, a explicat Erdin Borgazi. Demersurile pentru înființarea morgii au fost începute anul trecut: în primă fază s-a obținut, de la Ministerul Sănătății, înființarea unui post de medic anatomopatolog. „Postul a fost înființat, dar nu l-am scos încă la concurs. Cum putem să angajăm pe cineva, căci nu are unde să lucreze. Ar putea să lucreze în laboratorul care există în cadrul spitalului, dar nu ar avea unde să facă autopsii, o parte a activității sale”, a adăugat managerul spitalului. Spitalul a solicitat 200.000 de lei Consiliului Județean Constanța, pentru a demara amenajarea morgii. Dacă nu ar interveni comasarea, probabil ar continua proiectul. Dar așa, medicii sunt sceptici: odată cu alipirea la Spitalul de Boli Infecțioase, șansele de a primi fonduri sunt și mai reduse. Mai ales că vor trece, astfel, în administrarea Primăriei Constanța. Este nevoie și de Terapie Intensivă Alte proiecte avute în vedere de conducerea Spitalului de Pneumoftiziologie sunt: reparații capitale la clădirile spitalului, realizarea unui culoar de legătură între cele două pavilioane, unde ar urma să fie amenajate un birou de internări și o garderobă (în prezent, nu există un spațiu amenajat cu această destinație, pentru depozitarea hainelor pacienților), amenajarea aleilor și parcării spitalului. Se dorește, de asemenea, realizarea unui compartiment de terapie intensivă. „Este nevoie, căci pacienții în stare gravă sunt transportați cu ambulanța la Spitalul Județean. Am avea nevoie măcar de cinci paturi de terapie intensivă, pentru a-i putea supraveghea aici”, a adăugat managerul. Mai mult, există temerea că pierderea personalității juridice va pune în pericol și reabilitarea Dispensarului TBC, aflată în desfășurare. S-au făcut reparații În ultimii ani, reparațiile au fost realizate fie din fondurile proprii ale spitalului, fie cu ajutorul contribuțiilor medicilor. „Am cumpărat perdele la toate saloanele din banii noștri”, ne spunea, ieri, unul dintre medici. S-a reușit, astfel, înfrumusețarea tuturor saloanelor și cabinetelor. De asemenea, a fost modernizat laboratorul de analize, spațiul farmaciei etc. Multe cazuri de cancer Anul trecut, prin Spitalul de Pneumoftiziologie Palazu Mare au trecut 2.895 de pacienți. Peste 1.000 dintre ei au fost diagnosticați cu cancer pulmonar.