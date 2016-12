Moesis by Angelo: O nouă cofetărie pentru constănţenii pasionaţi de produse naturale

Moesis by Angelo: O nouă cofetărie pentru constănțenii pasionați de produse naturale

Cofetăria Moesis by Angelo și-a deschis porțile pentru constănțenii îndrăgostiți de produse de calitate.Inaugurată sub noul brand, Moesis by Angelo, și situată pe strada Mircea cel Bătrân, la numărul 148, cofetăria Angelo este o locație în care profesionalismul și rafinamentul își dau mâna pentru a le aduce constănțenilor un colț de rai, presărat cu produsele naturale ce au în spate rețete vechi, tradiționale.„Eleganță, frumusețe și bun gust. Produsele noastre sunt pentru toate gusturile, de la dulciuri raw vegane până la cozonaci tradiționali. Sunt cel puțin 400, 500 de produse proprii; de la prăjituri la dulceață, siropuri, fursecuri, baclavale, torturi, aici găsiți tot ce vă doriți”, ne-a explicat Paula Vals, managerul general al firmei Angelo.Fructele sunt bune, știm cu toții, iar când ele devin vioara întâi în rețetele cofetăriei Angelo, și beneficiile pentru sănătate sunt pe măsură. Tortul mult dorit pentru o ocazie specială, platoul cu prăjituri pentru o aniversare, cozonacul cu aromă de sărbătoare - în laboratorul de producție al cofetăriei Angelo, cu talentul și priceperea lor, cei peste 200 de angajați dau viață rețetelor, iar varietatea sortimentelor acoperă întreg universul calendaristic și etnic.Iar dacă nu aveți nicio zi specială, atunci inventați-o. Căci și un banal week-end poate fi un moment perfect să vă îndulciți într-un asemenea loc.Deși se spune că dulciurile se mănâncă și cu ochii, cofetarii de la Angelo se încăpățânează să ne ofere și un gust unic, menit să ne amintească momentele în care am savurat fiecare linguriță din desertul ales. Sunt acele prăjituri care spun povestea unei întâlniri între noi și invitați, între ciocolată și arome, între relaxare și muzică bună.Și pentru că afacerea a pornit în Tulcea, la inaugurare a fost prezent și primarul Constantin Hogea: „Exportăm valoare de la Tulcea la Constanța. Iată un produs edificator!”.Prezent la eveniment, primarul Constanței, Decebal Făgădău, s-a arătat și el încântat de bunătățile marca Angelo: „De la dulciurile raw vegane până la cele care ne reînvie copilăria și tinerețea, sunt convins că toți constănțenii vor găsi măcar un produs care să li se potrivească. Vă promit că vecinătatea cofetăriei va rămâne verde și va deveni din ce în ce mai frumoasă”.Așadar, dragi constănțeni, nu trebuie să ne credeți pe cuvânt. Mergeți și vizitați cofetăria Angelo și vă veți convinge singuri că ați făcut alegerea perfectă.