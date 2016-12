Modul impresionant prin care un bărbat îi mulţumeşte soţiei că salvează zilnic vieţile oamenilor

Modul impresionant prin care un bărbat îi mulțumește soției că salvează zilnic viețile oamenilor

Postarea pe Facebook a unui bărbat din SUA, pe nume Philip Urtz, te va impresiona până la lacrimi. După ce și-a văzut de multe ori soția, Jessica, care este asistentă, mâncând singură după o zi de muncă de 14 ore, a decis să îi mulțumească pe Facebook prin intermediul unui mesaj inedit care s-a viralizat imediat.În plus, el a vrut să aducă astfel un omagiu nu doar soției sale, ci tuturor asistentelor și medicilor care muncesc din greu să salveze viețile oamenilor, considerându-i adevărați eroi.„Ea e soția mea Jessica în timp ce ia cină după 14 ore de muncă. Când vine acasă de la serviciu, ea are timp să mănânce și să se culce, iar a doua zi urmează încă o tură. Ea se trezește devreme și se pregătește să meargă la serviciu. Nu-i place să o deranjez dimineața și eu respect acest lucru. Ea face duș, își prinde părul, își ia mâncarea pentru prânz, mă sărută pe mine și pe câinele nostru și pleacă. La job, ea are grijă de oamenii care trec prin cele mai groaznice zile din viața lor: accidente vasculare cerebrale, accidente rutiere (mașină, motocicletă), căderi, fracturi, răni cerebrale și altele. Ea are grijă de mame, tați, surori, frați, prieteni și familii. Nu contează cine ești și ce ți s-a întâmplat. Ea va avea grijă de tine. Ea lucrează chiar și în timpul pauzei de masă și rareori are timp să stea jos. Ea vine acasă după 14 ore de muncă, își scoate încălțămintea cu care a mers printre picături de sânge și lacrimi și vrea doar să se așeze. Eu n-o întreb despre cum a trecut ziua, pentru că ei nu-i place să vorbească acasă despre muncă și eu accept acest lucru. Dacă vrea să vorbească, eu o ascult. Câteodată vine acasă fericită și câteodată extrem de tristă. Însă, indiferent de cum se simte, întotdeauna este pregătită pentru următoarea tură. O iubesc din toată inima. Soția mea este eroul meu. Soția mea este Asistentă în Secția de Accidente Vasculare Cerebrale”, a scris Urtz, postarea sa devenind virală și impresionând până la lacrimi oameni din întreaga lume.