Mizeriile Constanței

Sunt zone în municipiul Con-stanța prin care lumea nu se încu-metă să mai treacă - alei transformate în ghene imense de gunoi, prin care scormonesc sărmanii, parcări pe care au pus stăpânire haitele de maidanezi. Or dacă trec oamenii, își țin respirația sau se înarmează din vreme cu pietre. O astfel de zonă este și la Anda, spre disperarea locatarilor. Irina C., o cititoare a cotidianului „Cuget Liber”, ne-a transmis, pe adresa de e-mail a redacției, mai multe fotografii, realizate în cursul zilei de luni, 17 mai, și marți, 30 martie, pentru a demonstra că mizeria a devenit o constantă a locului. Imaginile au fost însoțite de următoarele rânduri: „Fotografiile sunt făcute în zona Anda, în fața blocurilor PC1, PC2. În fiecare zi este la fel de murdar, câinii comunitari umblă prin gunoaie, la fel și oamenii nevoiași, sau mai bine zis romii. Aceiași săraci în fiecare zi, din mai multe grupuri, care se iau la ceartă pentru PET-urile goale, încă de la 6,00 dimineața. Cu căruțele trase de cai sau măgari, de dimineața până târziu în noapte, ei sunt prezenți aici. Și atât de absorbiți de «muncă», lovesc mașinile cu căruțele, sunt neatenți cu animalele care mai au puțin și intră în scara blocului. Cei de la Polaris vin cam de patru-cinci ori pe zi, dar… degeaba. Foarte mult gunoi, deoarece și firmele din împrejurimi tot aici aruncă deșeurile. Spor la treabă!”. Deși cititoarea nu specifică, am convingerea că urarea le poate fi adresată, cu ușurință, atât celor care aruncă materialele de construcții în zonă în loc să încheie contract cu firmele de salubrizare, cât și celor care își câștigă existența scormonind prin resturi. Oricum, au deja spor! Cât despre cei care ar trebui să ia măsuri - Primăria, Garda de Mediu -, nu-și fac simțită prezența. Zilnic, vă prezentăm în ziarul „Cuget Liber” fotografii care ilustrează starea precară de curățenie a orașului și lipsa de grijă a edililor pentru centru sau periferii. Știm că și dumneavoastră vedeți astfel de priveliști respingătoare, care nu se încadrează într-un oraș european. Fotografiați-le și trimiteți imaginile la redacția Cuget Liber, pe adresa de e-mail office@cugetliber.ro.