Mizerii şi ruginituri. Cât de periculoase sunt locurile de joacă pentru copii

Mizerii și ruginituri. Cât de periculoase sunt locurile de joacă pentru copii

Cu această realitate ne confruntăm de fiecare dată când mergem „la distracție”, cu toate că, de multe ori, ajungem acasă un pic „șifonați”. Potrivit dr. Oana Barbu, medic primar pediatru, și potrivit tuturor părinților, copiii noști merită locuri de joacă moderne și decente, în care copiii să se joace în deplină siguranță. Specialistul detaliază care sunt cele mai mari pericole din parcuri și dă sfaturi despre cum pot fi evitate.„Viața copiilor noștri poate fi pusă, adesea, în pericol de accidentele petrecute în parc. Una dintre cele mai frecvente cauze ale acestora este suprafața dură pe care este amenajat locul de joacă. Două treimi dintre accidente se petrec atunci când spațiul de joacă este amenajat pe o suprafață ce nu amortizează șocul. Pentru că nu putem preveni căzăturile, este foarte important ca micuțul să nu se aleagă cu răni severe. Cele mai sigure suprafețe sunt cele cu nisip, scoarță de copac, rumeguș, cauciuc, anvelopă mărunțită etc. Dar, pentru a fi eficiente, trebuie să aibă o grosime de minim 12 cm, iar echipamentele de joacă amplasate să aibă o înălțime de maxim 1.5 m de la nivelul solului”, menționează specialistul.După spusele medicului Oana Barbu, echipamentele de joacă necorespunzătoare, leagăne, balansoare ce nu sunt bine fixate, tobogane cu zona de aterizare improprie, spații de cățărare cu goluri, scări cu trepte lipsă, în special scânduri rupte la un pod de lemn, pot fi reale pericole pentru copii. De asemenea, jocurile din fier ruginit, cu colțuri ascuțite, margini tăioase sau leagănele așezate prea aproape unul de celălalt pot transforma jocul copilului într-o experiență neplăcută. Cu părere de rău, medicul pediatru afirmă că „o dată la 4-5 ani are loc un accident mortal în spațiile de joacă”.Cu toate că parcurile pentru copii, teoretic, au un paznic de serviciu, de multe ori, acesta nu are program și noaptea. Astfel, în parcuri se adună grupuri de tineri care consumă alcool și apoi sparg sticlele pe jos, aruncă mucuri de țigară și alte obiecte cu care, a doua zi, cei mici iau contact.„Cioburile de sticlă, mai ales în spațiile acoperite cu nisip, pot tăia mânuțele copiilor. În cazul unui astfel de accident, rana se spală cu apă din abundență și se dezinfectează cât mai rapid. Pietrele mici pot fi înghițite de copilași, dar, în același timp, au obiceiul de a le arunca în partenerii de joacă atunci când se ceartă. Pentru a preveni accidentele grave și pentru ca părinții să se bucure alături de cei mici, în parc, aceștia trebuie supravegheați în permanență. Copiii nu trebuie lăsați desculți, vara, în locurile de joacă, pentru a nu se tăia într-un ciob, a nu se înțepa într-o așchie sau a nu se arde într-un muc de țigară, proaspăt stins”, detaliază medicul pediatru.Altă recomandare a specialistului este ca, după ce copilul se joacă cu mânuțele în nisip, să fie șters cu șervețele umede, pentru a se evita contaminarea microbiană.Din punct de vedere legislativ, există o Hotărâre de Guvern nr. 1.102 din 2002, republicată în 2009, prin care administratorii spațiilor de joacă din parcuri sunt obligați să asigure împrejmuirea locului de joacă, să afișeze la intrarea în parc numărul autorizației de funcționare și să afișeze numerele de telefon ale salvării, pompierilor, ale poliției și ale autorității pentru protecția consumatorului.„În lipsa unei legislații bine puse la punct privind amenajarea locurilor de joacă, în conformitate cu normele europene, nu ne rămâne decât ca noi, părinții, să fim vigilenți și să ne urmărim cu atenție copiii, pentru a-i proteja”, concluzionează medicul pediatru.