Mizerie şi ruină pe obrazul Constanţei

Mizerie și ruină pe obrazul Constanței

Peninsula Constanței a intrat în anul 2012 cu aceeași haină ponosită și cu aceeași discreție cu care a trăit în ultimii ani. Nebăgată în seamă, ca o bătrânică incomodă, lăsată să-și ducă traiul în singurătate și mizerie. Pentru ea începe un nou an, dar aproape că nici nu mai speră ca acesta să-i aducă strălucirea și faima de odinioară.Deznădejdea și distrugerea din Peninsulă se văd foarte bine pe strada Nicolae Titulescu. Este o străduță mică, chiar în apropierea Bulevardului Marinarilor. Nu are mai mult de 200 de metri lungime, dar este străjuită de construcții vechi, majoritatea cu însemnătate istorică. Fostul Hotel Intim, Catedrala Catolică „Sfântul Anton” și fostul sediu al Forțelor de Muncă sunt numai câteva din clădirile care își au adresa pe strada Nicolae Titulescu. În afară de catedrală, care are un aspect îngrijit, în rest, aproape toate imobilele sunt părăsite, distruse, nelocuite. Starea de degradare este atât de avansată încât îți este și frică să treci prin dreptul lor să nu te trezești cu vreo cărămidă sau chiar o bucată de balcon în cap. De altfel unele imobile poartă pancarte prin care ești avertizat că există pericol de desprindere a unor bucăți de zidărie sau cornișe.Arhitectură și gunoaieDin momentul în care pășești pe strada Nicolae Titulescu simți că te-ai întors în timp. Asfaltul este plin de gropi, ca în vremea războiului, pietruite prin unele locuri. Arhitectura secolului trecut se regăsește în aproape toate clădirile de pe străduță. Te uiți în stânga și în dreapta și aproape te aștepți să vezi pe trotuar doamne cu rochii lungi de brocart și cu manșoane de blănuri prețioase, însoțite de domni cu pălării înalte și costume scumpe. Apoi, mai faci doi pași și te trezești brusc la realitate. Pe un teren îngrădit cu gard de sârmă, pe care scrie „Proprietate privată” zac mormane de gunoaie și saci cu resturi de la construcții. Și îți spui în gând, plin de amărăciune: „Astea sigur sunt din secolul nostru!”.Proprietari de negăsitApoi te dezmeticești de-adevăratelea: aproape toate clădirile sunt părăsite, nu mai au geamuri, nu mai au uși, garduri. Doar detalii arhitectonice au supraviețuit timpului, dar și ele sunt pe cale de dispariție. Balcoanele cu coloane stau să cadă, ferestrele cu arcade au fost înlocuite, pe alocuri, cu termopane care nu au respectat deloc arhitectura. În imediata vecinătate a curții respective, o clădire abandonată este de vânzare. Mai are câteva ferestre întregi, iar pe una din laturi scrie, la demisol, „Direcția de Control”. Acolo a funcționat până în urmă cu câțiva ani buni Agenția Forțelor de Muncă. Acum imobilul este gol. Am încercat să contactăm persoana care îl vinde, dar numărul de telefon scris pe geam era indisponibil.Alături se află o altă clădire distrusă și abandonată. Este tot de patrimoniu și are cel puțin un secol vechime. Nu au mai rămas de ea decât câteva ziduri exterioare și interioare. În prezent este îngrădită, deoarece reprezintă un pericol pentru trecători. A fost luată în administrare, la un moment dat, în 2005 de către Arhiepiscopia Tomisului, care a avut la dispoziție doi ani pentru a o reabilita, dar nu a făcut-o. Apoi, în 2009, Consiliul Județean i-a luat dreptul de administrare și ar fi trebuit să se ocupe el de imobil. Dar nici până în ziua de azi nu a făcut nimic.Bulina roșieCeva mai sus, la colțul străzii se află o altă clădire în paragină. Imobilul are patru etaje și mansardă și este încadrat în clasa întâi de risc seismic. De jur împrejurul său au fost construite schele de lemn până la baza etajului întâi pentru a opri eventualele bucăți de zidărie care s-ar prăbuși. Cu toate acestea clădirea este locuită chiar și la etajele superioare. Unii locatari au făcut chiar și investiții și au înlocuit tâmplăria veche cu tâmplărie de PVC și geamuri termopan.Hotelul Intim, bântuit de fantome negăsiteImediat după Catedrala catolică se află, la numărul 9, Hotelul Intim. Acesta nu mai este locuit de ani buni și, deși arată ceva mai bine decât clădirile din jurul său, nu îi face onoare starea în care se află. Are multe geamuri sparte, zidăria începe și ea să cadă, iar grădina este plină de gunoaie și bălării.O placă de marmură prinsă pe unul dintre ziduri ne informează și despre istoria sa. Odinioară intitulat Hotel Ingleterre, imobilul l-a găzduit, timp de zece zile, în anul 1882, pe Mihai Eminescu. Acum însă i s-a dus faima că ar fi bântuit și probabil că va trece mult timp până când cineva va avea curajul să exploateze aceste zvonuri în scop turistic.