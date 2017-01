Mizerie şi prea multe şezlonguri - bilanţul verii pe litoralul românesc

Mizerie și prea multe șezlonguri - bilanțul verii pe litoralul românesc

Mizerie și prea multe șezlonguri care blochează accesul turiștilor la apă - punctele nevralgice ale turismului de la malul mării. La sfârșitul campaniei „Litoral curat” 2007, demarată în urmă cu trei ani de ONG Mare Nostrum, în parteneriat cu administratorul plajelor - Direcția Dobrogea - Litoral Apele Române, am descoperit că problemele nu s-au rezolvat în anul care a trecut. În cadrul campaniei derulate de ONG Mare Nostrum au fost colectate peste 44 de tone de deșeuri de pe o lungime de 50 km de plajă. Au fost instalate 490 de coșuri pe plajele litorale, cu 40 mai multe decât în sezonul turistic anterior. Din coșurile compartimentate au fost date la reciclare 13 tone hârtie și carton, 28 tone de peturi și folii de plastic și 3 tone de aluminiu. Cei 70 de voluntari ai organizației neguvernamentale au împărțit 80.000 de fluturași cu mesaje ecologiste, monitorizându-se 60 kilometri liniari de plajă. Ca o noutate, pentru sezonul estival 2007, operatorii de plajă au primit benere de evaluare. În funcție de calitatea serviciilor oferite turiștilor, agenții economici au primit una sau mai multe steluțe de mare. „Cele mai curate plaje, care, prin urmare, au primit și punctaj maxim de cinci steluțe de mare, sunt cele din Mangalia și Olimp. La capătul opus s-au aflat mai multe sectoare de plajă din Constanța și Mamaia”, a precizat Cosmin Bârzan, reprezentant Mare Nostrum. Doar jumătate dintre operatorii de plaje au predat deșeurile către firmele de reciclare. Acest lucru explică de ce sectorul românesc al Mării Negre a pierdut la acest capitol în fața altor țări. Mucurile de țigară fac 35% din mizeria de pe plajă Mulți operatori de plajă s-au mulțumit cu punctele de colectare a deșeurilor montate de organizația neguvernamentală, uitând că rolul proiectului nu a fost acela de acoperire a numărului de coșuri de pe plajă, ci conștientizare populației cu privire la necesitatea sortării deșeurilor. Aproape jumătate din deșeurile de pe plajă au fost plastice. O pondere foarte mare au reprezentat-o mucurile de țigară, respectiv 35%. Proiectul Litoral curat a culminat cu două acțiuni de ecologizare a plajelor. În ceea ce privește plaja Modern, în două ore au fost strânse 350 kg de deșeuri. În timpul celei de-a doua acțiuni, derulate pe întreg litoralul, a fost strânsă o cantitate de 1.300 tone deșeuri. „Nu este treaba organizației noastre să strângă gunoaiele de pe plajă, așa cum nu este nici treaba politicienilor în timpul campaniei electorale. Noi doar am vrut să tragem un semnal de alarmă”, a spus Bârzan. De asemenea, în urma monitorizării sectoarelor de plajă, s-a constatat existența unui număr prea mare de șezlonguri, fapt care produce disconfort. Sectoarele de plaje care s-au confruntat cu astfel de probleme sunt Costinești - sectorul de sub faleză și Mamaia - zona de la nord de Cazino.