Mizeria de la Energia. Gunoaiele şi oamenii străzii au invadat locul de joacă

1

Stire de doi lei

Ce s-a mai intamplat cu restul locurilor de joaca care sunt sub orice critica!! Prost gandite, vechi, neamenajate, cu maidanezi balacindu-se in nisip, asa e in toata Constanta, nu doar la Energia!! Chiar si-n poza facuta de voi se vad ce infectii de leagane, tobogan si balansoare sunt!!! Alea sunt revopsite an de an, dar ele au o vechime de cel putin 30 de ani.