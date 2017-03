"Miracolul" Baylor! „Am văzut un efect imediat, copiii nu mai mureau, ci trăiau"

Încă din momentul inaugurării, Centrul de Excelență Baylor a luptat ca situația bolnavilor cu HIV să se îmbunătățească semnificativ. Acest lucru se datorează unei strânse colaborări între Centrul de Excelență Baylor, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța, Primăria Municipiului Constanța, AbbVie Foundation, Baylor și Texas Children’s Hospital din SUA.„Când Centrul de Excelență Baylor s-a deschis, în 2001, am văzut imediat un efect. Copiii nu mai mureau, ci trăiau! Copiii ajunși atunci la adolescență sunt acum adulți. A fost o dovadă concretă a calității serviciilor medicale, a implicării întregii echipe Baylor. Ca urmare a evoluției centrului de aici, din Constanța, am reușit să replicăm modelul românesc și să avem, în prezent, cel mai mare program din lume pentru îngrijire și tratament pediatric HIV. Aș vrea să le mulțumesc dragilor noștri parteneri Abbott Fund și AbbVie Foundation. Sprijinul lor continuu și neobosit ne-a permis să fim cine suntem acum. Sper să putem continua acest parteneriat public-privat între Primăria Municipiului Constanța, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, AbbVie Foundation, Baylor și Texas Children’s Hospital. Nu putem face nimic de unii singuri. Însă împreună putem face totul”, a declarat Michael B. Mizwa, Chief Operating Officer/Senior Vice President, Baylor College of Medicine International Pediatric AIDS Initiative (BIPAI), director Global Health, Texas Children’s Hospital.Punctul de maximă importanță al anului 2016 a fost finalizarea lucrărilor de extindere și de modernizare ale Centrului Clinic de Excelență Baylor. Inaugurat în 2001, centrul își primește acum pacienții într-un spațiu modern, curat și utilat, un model pentru sistemul românesc de îngrijire medicală. Sediul în care funcționează Fundația Baylor Marea Neagră și Spitalul Clinic de Boli Infecțioase are un etaj nou, spații renovate și oferă beneficiarilor servicii diversificate.Acest nou pas în evoluția centrului, o investiție de 346.000 dolari, nu ar fi fost posibil fără sprijinul necondiționat al AbbVie Foundation, Baylor College of Medicine și Texas Children’s Hospital, fără ajutorul sponsorilor și al celor care au ales să redirecționeze 2% din impozitul pe venit către Fundația Baylor Marea Neagră.„Maturizarea pacienților și extinderea serviciilor către cei infectați, indiferent de vârstă, au fost momente importante de creștere. În plus, centrul a început să ofere servicii pentru hepatitele virale, ceea ce înseamnă că alte 1.500 de persoane ne trec pragul în fiecare an. Sute de cadre din sistemul sanitar participă în mod constant la cursurile oferite de fundație. Enumăr toate aceste aspecte pentru a evidenția faptul că centrul devenise pur și simplu neîncăpător. Apartenența la rețeaua BIPAI, standardele de îngrijire la care am aderat au impus inițierea acestui proiect, iar fundația AbbVie a înțeles importanța unei finanțări prin care se răspunde în mod direct nevoilor actuale ale pacienților și comunității. În anii care urmează, proiectele de la centru își propun să prevină răspândirea bolilor infecțioase prin acțiuni de educație, bune practici și screening, să reducă impactul fizic, psihologic și social al acestor infecții și să crească abilitățile de autogestionare a bolii prin intervenții științifice de schimbare comportamentală. Această nouă clinică oferă respect pacienților noștri, motivează personalul să lucreze cu cinste și pasiune și este dovada faptului că parteneriatele de tip public-privat și colaborările internaționale sunt o soluție pentru modernizarea sistemului de îngrijire din țara noastră”, a declarat Ana-Maria Schweitzer, directorul executiv al Fundației Baylor „Marea Neagră”.Clinica HIV îngrijește de peste 16 ani pacienții și familiile lor. Echipa medicală are o colaborare strânsă cu departa-mentul psiho-social, iar rezultatele muncii lor comune sunt remarcabile: 77% dintre pacienții inițiați pe tratament au avut o aderență mai mare de 95% (considerată optimă pentru luarea tratamentului anti-HIV); 49,5% dintre femeile cu HIV de la Centrul de Excelență au accesat serviciile de planificare familială și 70,7% dintre ele au declarat că folosesc o metodă contraceptivă; 613 persoane au beneficiat de ajutorul echipei de psihologi și asistenți sociali; 94% dintre pacienții care accesează serviciile Baylor au obținut drepturile legale cu asistența echipei psihosociale Baylor și 27% dintre toate intervențile psihosociale și medicale s-au desfășurat pe teren.