Ministrul Sănătăţii vrea să introducă O NOUĂ MATERIE în PROGRAMA ŞCOLARĂ

Ministrul Sănătății vrea să introducă O NOUĂ MATERIE în PROGRAMA ȘCOLARĂ

Ştire online publicată Vineri, 18 Octombrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Educația sanitară trebuie introdusă în programa școlară obligatorie, iar orele de educație fizică să se regăsescă în întreg învățământul din România, de la grădiniță, la universitate, acesta fiind primul pas în programul de prevenție, a declarat, astăzi, ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu."Deja am deschis discuțiile cu Ministerul Educației Naționale în ceea ce s-ar numi introducerea educației sanitare în școli. Când spunem introducerea educației sanitare în școli, noi spunem mai mult decât s-au repezit unii politicieni să spună: știți că și acum putem să facem. Sigur că putem să facem, dar putem să facem opțional. Vrem să fie o disciplină obligatorie, astfel încât să ne atingem obiectivul. Cu cât lăsăm lucrurile mai voluntare, cu atât rezultatele vor fi mai mici sau mai îndepărtate. Cu cât le reglementăm mai bine, cu atât putem să le urmărim, să intervenim, să corectăm și să ne așteptăm la rezultate corecte, pozitive", a spus ministrul, cu ocazia Forumului European al Obezității.Eugen Nicolăescu a adăugat că o altă măsură de îmbunătățire a stării de sănătate a populației o reprezintă creșterea numărului orelor de sport în învățământ."Deja este o decizie politică luată în sensul de a se majora numărul de ore de educație fizică, de la primul an de studiu până la ultimul an din mediul universitar", a afirmat ministrul Sănătății, citat de realitatea.net.