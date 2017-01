Ministrul Sănătăţii, nemulţumit că Urgenţa Spitalului Judeţean nu a intrat în renovare

Ministrul Sănătății, nemulțumit că Urgența Spitalului Județean nu a intrat în renovare

Joi seară, ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, a vizitat Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Demnitarul s-a declarat nemulțumit de faptul că lucrările de renovare la secția de Urgență a unității sanitare nu au fost încă demarate, după cum ne-a declarat dr. Tiberiu Tofolean, managerul spitalului. Tofolean a precizat că vina amânării o poartă proiectantul. SC PROIECT SA a realizat proiectul de reabilitare și reamenajare a Urgenței în șapte - opt luni. Conducerea Spitalului Județean anunța, încă din pri-măvara acestui an, că vor începe lucrările de renovare și reamenajare a Urgenței. Abia acum autoritățile spun că totul este pregătit: „Proiectul este gata, lucrarea este în licitație și am intrat în linie dreaptă“, a spus managerul unității sanitare. Reparațiile urmează să înceapă până la finele acestui an. Proiectul de reamenajare prevede construcția unei clădiri în curtea centrală a spitalului, lângă actualul sediu al Urgenței, unde vor fi preluați pacienții cât timp va fi reabilitată locația unde ființează în prezent secția. Ulterior, cele două spații vor intra în același circuit și vor alcătui secția de Urgență a Spitalului Județean. Întreaga lucrare costă aproximativ un milion de euro, bani alocați de Ministerul Sănătății și de Consiliul Județean Constanța. Contracte de manageriat cu șefii de secție Un alt aspect pe care conducerea unității sanitare l-a discutat cu ministrul Sănătății este legat de încheierea contractelor de manageriat cu șefii de secții din spitale. „Este opinia noastră, dar și a domnului ministru, că șefii de secție trebuie să se implice și să fie responsabili de activitatea de pe secțiile pe care le conduc nu doar din punct de vedere medical, ci și financiar și administrativ“, a spus Tofolean. Managerul a mai precizat că există secții care merg bine din punct de vedere medical, dar, din punct de vedere financiar, ele ies în pierdere, pentru că decontarea se face pe sume mai mici decât cheltuielile. Spitalul Județean a fost desemnat centru pilot pentru o simulare privind noua lege de salarizare în funcție de cantitatea și calitatea actului medical. Sunt vizate secțiile de chirurgie, care ies în pierdere în mod curent. „Le vom spune șefilor de secție: «Ăștia sunt banii, dați salariile din veniturile secției»“, a precizat Tofolean. Simularea își propune identificarea eventualelor probleme care pot apărea. Medicamentele ieftine au dispărut de pe piața din România De asemenea, managerul Spitalului Județean a ridicat, în cadrul discuției cu ministrul, problema medicamentelor ieftine, care au dispărut de pe piața din România, astfel încât unitățile medicale trebuie să cumpere medicamente din import. „Ni s-a promis că ministerul va face o listă cu aceste medicamente ieftine, iar apoi o licitație națională, astfel încât ele să nu mai lipsească“, a spus Tofolean. Managerul a explicat că, de multe ori, s-a întâmplat să existe întârzieri în livrarea de fiole de „Quamatel”, medicament utilizat în tratamentul ulcerului, pentru că, în mod frecvent, comanda este blocată la granița cu Ungaria. Spitalul Județean are nevoie de 4.000 de astfel de fiole pe lună, motiv pentru care, în situația în care importatorul nu trimite la timp medicamentul, unitatea medicală este obligată să cumpere produse de până la opt ori mai scumpe, fapt care aduce pierderi financiare. Vineri, Spitalul Județean a primit o parte din aparatura pentru secția de Urgență. Ministerul Sănătății a alocat, în acest an, unității medicale 2.800.000 RON pentru aparatură medicală. De asemenea, săptămâna viitoare, spitalul va primi 200.000 de lei pentru achiziționarea de aparatură medicală de mică performanță.