Ministrul Sănătăţii a lăudat Spitalul Judeţean

Ministrul Sănătății a lăudat Spitalul Județean

Aflat la inaugurarea Unității de Primiri Urgențe, ministrul Sănătății, Cseke Attila, a discutat și despre clasificarea unităților spitalicești în categorii de competențe. Oficialul a lăudat Spitalul Județean Constanța, afirmând că „este cel mai aproape de a intra în categoria I”. „Pot să vă spun că Spitalul Județean Constanța stă cel mai bine între cele care ar trebui să se încadreze la categoria I. De exemplu, Spitalul Timișoara are patru specialități lipsă, spitalul din Cluj-Napoca mai are nevoie de șapte specialități, cel din Târgu-Mureș de patru, iar Iași are nevoie de zece specialități, dintr-un total de 18, care se impun. Acest fapt arată dezorganizarea spitalelor și faptul că este nevoie de măsuri radicale”, a afirmat ministrul. Spitalul Constanța mai are nevoie de două specialități, de boli infecțioase și pneumologie, cât și de câteva echipamente performante pentru a fi inclusă în prima categorie de spitale. „Am discutat cu autoritățile locale și conducerea spitalului și mi-au spus că se vor găsi soluții. Este important de reținut că, de la 1 iunie, finanțarea va ține cont de clasificare. Adică, dacă spitalul este într-o clasă superioară, are și o finanțare mai bună”, a mai spus ministrul.