Ministerul Sănătăţii vrea privatizarea centrelor de dializă

Ministerul Sănătății vrea privatizarea centrelor de dializă

Ministerul Sănătății vrea să extindă privatizarea secțiilor, stațiilor și centrelor de hemodializă și dializă peritoneală. Astfel, unitățile sanitare publice care au în structura de funcționare astfel de compartimente vor putea să organizeze privatizarea lor, cu avizul Comisiei Consultative de Nefrologie, potrivit proiectului unei hotărâri de guvern aflată în dezbatere publică. Profesorul Alexandru Ciocâlteu, membru în Comisia de Nefrologie a Ministerului Sănătății, a declarat că există deja opt centre de dializă care au fost privatizate în cadrul unui proiect pilot realizat cu sprijinul Băncii Mondiale și al unor experți străini. El a explicat că, în cazul în care centrele de dializă nu vor fi privatizate, există riscul ca statul să piardă 30 de milioane de euro pe an. „Costul pe care îl decontează casele de asigurări de sănătate pentru centrele private de hemodializă pentru un bolnav este de 118 euro pentru o ședință, în vreme ce, în unitățile de stat, sumele variază între 128 și 148 de euro. Dacă nu vor fi privatizate, statul va pierde anual 30 de milioane de euro”, a semnalat profesorul Ciocâlteu. El a ținut să menționeze că trebuie luat în considerare și aspectul legat de modernizarea acestor centre. „Pentru cele opt centre privatizate au existat obligații clare de reînnoire a aparaturii. Ori dacă ar fi să modernizăm toate centrele din țară ar mai fi nevoie de alte aproape 30 de milioane de euro la nivel național”, a atras atenția specialistul. Boala cronică de rinichi este o problemă importantă de sănătate publică, deoarece afectează 10% din populația generală și poate conduce, în final, la tratament prin dializă. În România, peste 7.000 de pacienți supraviețuiesc ca urmare a tratamentului prin dializă, asigurat în 72 de centre de dializă. Cheltuielile necesare acestui tratament depășesc 100 de milioane de euro pe an, se spune în nota de fundamen-tare a propunerii de act normativ. Majoritatea centrelor de dializă sunt supraaglomerate, au aparatură cu un grad avansat de uzură, iar dotările și spațiile de tratament nu corespund cerințelor minime ale regulamentelor în vigoare. În județul nostru, există un singur centru de dializă, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Acolo fac dializă peste 160 de pacienți, iar aproape 100 se află pe lista de așteptare.Ministerul Sănătății vrea să extindă privatizarea secțiilor, stațiilor și centrelor de hemodializă și dializă peritoneală. Astfel, unitățile sanitare publice care au în structura de funcționare astfel de compartimente vor putea să organizeze privatizarea lor, cu avizul Comisiei Consultative de Nefrologie, potrivit proiectului unei hotărâri de guvern aflată în dezbatere publică. Profesorul Alexandru Ciocâlteu, membru în Comisia de Nefrologie a Ministerului Sănătății, a declarat că există deja opt centre de dializă care au fost privatizate în cadrul unui proiect pilot realizat cu sprijinul Băncii Mondiale și al unor experți străini. El a explicat că, în cazul în care centrele de dializă nu vor fi privatizate, există riscul ca statul să piardă 30 de milioane de euro pe an. „Costul pe care îl decontează casele de asigurări de sănătate pentru centrele private de hemodializă pentru un bolnav este de 118 euro pentru o ședință, în vreme ce, în unitățile de stat, sumele variază între 128 și 148 de euro. Dacă nu vor fi privatizate, statul va pierde anual 30 de milioane de euro”, a semnalat profesorul Ciocâlteu. El a ținut să menționeze că trebuie luat în considerare și aspectul legat de modernizarea acestor centre. „Pentru cele opt centre privatizate au existat obligații clare de reînnoire a aparaturii. Ori dacă ar fi să modernizăm toate centrele din țară ar mai fi nevoie de alte aproape 30 de milioane de euro la nivel național”, a atras atenția specialistul. Boala cronică de rinichi este o problemă importantă de sănătate publică, deoarece afectează 10% din populația generală și poate conduce, în final, la tratament prin dializă. În România, peste 7.000 de pacienți supraviețuiesc ca urmare a tratamentului prin dializă, asigurat în 72 de centre de dializă. Cheltuielile necesare acestui tratament depășesc 100 de milioane de euro pe an, se spune în nota de fundamen-tare a propunerii de act normativ. Majoritatea centrelor de dializă sunt supraaglomerate, au aparatură cu un grad avansat de uzură, iar dotările și spațiile de tratament nu corespund cerințelor minime ale regulamentelor în vigoare. În județul nostru, există un singur centru de dializă, la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. Acolo fac dializă peste 160 de pacienți, iar aproape 100 se află pe lista de așteptare.