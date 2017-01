Ministerul Sănătăţii intensifică măsurile antifumat în spitale

Ministerul Sănătății intensifică măsurile antifumat în spitale

Ministerul Sănătății vrea să intensifice măsurile antifumat din spitale. În acest sens, săptămâna trecută, unitățile medicale cu paturi au primit note informative din partea ministerului, prin intermediul autorităților de sănătate publică. Potrivit legii, fumatul este total interzis atât in incinta spitalelor, cât și în curtea unităților, ceea ce înseamnă că și medicii vor trebui să se lase de fumat. Sunt prevăzute amenzi cuprinse între 100 și 500 de lei. De asemenea, studenții, elevii și persoanele fără venituri, prinse că fumează, vor efectua muncă în folosul comunității. Pe holurile Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța au fost postate noi afișe care avertizează că fumatul este interzis atât în incinta, cât și în curtea unității sanitare. Cu toate acestea, încă mai sunt pacienți și vizitatori care nu respectă avertizările și continuă să fumeze atât pe holuri, cât și în curtea unității. Deocamdată, spitalul nu are competență să amendeze persoanele prinse că fumează. „Așteptăm să apară normele ca să vedem cine are competența să amendeze. Noi deocamdată încercăm să le explicăm oamenilor că nu au voie să fumeze în spital. Facem apel să respecte regulile. Este un proces de lungă durată, dar sperăm să dea rezultate”, a declarat dr. Florian Stoian, purtătorul de cuvânt al unității sanitare.