Ministerul Sănătăţii completează lista de medicamente compensate

După mai bine de șase ani

Ministerul Sănătății completează lista de medicamente compensate

„Pentru prima dată în ultimii șase ani, lista cu medicamente se va actualiza. Începând cu luna mai, vom compensa un număr de 17 medicamente orfane, fără echivalent terapeutic, care se adresează pacienților ce suferă de forme rare ale unor boli precum cancerul, epilepsia, bolile endocrine, leucemia și boli neurologice degenerative. Aceste medicamente sunt esențiale pentru ca acești pacienți să poată trăi”, a anunțat ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu. Costurile pentru cele 17 medicamente vor fi suportate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, sumele fiind prevăzute în bugetul din acest an. Noul proiect de HG care modifică și completează HG nr. 720 din 2008 pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție pe bază de prescripție medicală, va fi publicat pe site-ul Ministerului Sănătății, urmând ca, după realizarea tuturor procedurilor de transparență decizională, dezbatere publică, acesta să intre în vigoare. Bănicioiu a anunțat, de asemenea, că o nouă evaluare a listei de medicamente compensate va avea loc, urmând să fie abrogat Ordinul Ministrului Sănătății nr.724 din 2013, ordin care aproba criteriile de evaluare a tehnologiilor medicale pentru a fi cuprinse în lista de medicamente compensate. „Ordinul nu a inclus criterii de excludere din listă a unor medicamente, iar Comisiile de specialitate care au făcut evaluarea aveau rol decizional, și nu unul consultativ. Voi revoca acest ordin, și am decis reglementarea unei noi proceduri de evaluare, cu respectarea legilor și directivelor europene în vigoare, astfel încât în toamna acestui an toți asigurații să beneficieze de o listă pe baza unor criterii obiective, verificabile și transparente”, a explicat ministrul Bănicioiu.Ministrul a precizat, totodată, că evaluarea se va face pe baza unor criterii clare și transparente, care trebuie să țină cont de nevoile pacienților și de importanța pe care un sistem de evaluare legal, eficient și predictibil o va avea în viitor, în interesul pacienților.