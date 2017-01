Ministerul Muncii. Ce beneficii sociale se majorează începând din decembrie 2014

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice informează că, începând din luna decembrie 2014, vor fi majorate mai multe beneficii sociale.Este vorba despre alocația zilnică de hrană pentru 18.000 copii aflați în instituțiile publice. Cuantumul crește de la 6 la 12 lei, respectiv de la 8,3 la 16,6 lei, în funcție de vârsta copiilor. Crește și alocația lunară de plasament, pentru copilul fără dizabilități aflat în plasament la o familie sau persoană, într-un serviciu de tip rezidențial privat sau aflat sub tutelă, de la 97 la 600 lei. În cazul copilului cu dizabilități, care are un certificat de încadrare în grad de handicap, această alocație se majorează de la 145,5 la 900 lei.De aceeași alocație lunară de plasament de 600 lei va beneficia, din luna decembrie, și copilul fără dizabilități aflat în îngrijirea unui asistent maternal. Având în vedere că, până în luna noiembrie, valoarea medie a cheltuielilor era, în cazul acestuia, de 440 lei pe lună, egalizarea alocației va elimina discriminarea între copiii aflați în cele două tipuri de plasament. De asemenea, copilul cu dizabilități, care are un certificat de încadrare în grad de handicap și se află în îngrijirea unui asistent maternal, primește, din această lună, o alocație de plasament de 900 lei.Ministerul Muncii majorează și alocația pentru susținerea familiei, pentru familiile biparentale cu un copil și venituri egale sau sub 200 lei, cuantumul crește de la 40 la 82 lei; pentru familiile biparentale cu doi copii și venituri sub 200 lei, cuantumul crește de la 80 la 164 lei; pentru familiile biparentale cu trei copii și venituri sub 200 lei, cuantumul crește de la 120 la 246 lei; pentru familiile biparentale cu patru copii și mai mulți și venituri sub 200 lei, cuantumul crește de la 160 la 328 lei; pentru familiile biparentale cu un copil și venituri de la 201 lei la 530 lei, cuantumul crește de la 33 la 75 lei; pentru familiile biparentale cu doi copii și venituri de la 201 lei la 530 lei, cuantumul crește de la 66 la 150 lei; pentru familiile biparentale cu trei copii și venituri de la 201 lei la 530 lei, cuantumul crește de la 99 la 225 lei; pentru familiile biparentale cu patru copii și mai mulți și venituri de la 201 la 530 lei, cuantumul crește de la 132 la 300 lei; pentru familiile monoparentale cu un copil și venituri egale sau sub 200 lei, cuantumul crește de la 65 la 107 lei; pentru familiile monoparentale cu 2 copii și venituri sub 200 lei, cuantumul crește de la 130 la 214 lei; pentru familiile monoparentale cu 3 copii și venituri sub 200 lei, cuantumul crește de la 195 la 321 lei; pentru familiile monoparentale cu 4 copii și mai mulți și venituri sub 200 lei, cuantumulcrește de la 260 la 428 lei; pentru familiile monoparentale cu un copil și venituri de la 201 la 530 lei, cuantumul crește de la 60 la 102 lei; pentru familiile monoparentale cu doi copii și venituri de la 201 la 530 lei, cuantumul crește de la 120 la 204 lei; pentru familiile monoparentale cu trei copii și venituri de la 201 la 530 lei, cuantumul crește de la 180 la 306 lei; pentru familiile monoparentale cu patru copii și mai mulți și venituri de la 201 la 530 lei, cuantumul crește de la 240 la 408 lei.Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice precizează că plățile, în cazul tuturor acestor beneficii sociale majorate, se vor face în avans, înainte de sărbătorile de iarnă.