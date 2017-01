Mini-vacanţă de Rusalii! Oferte speciale şi evenimente inedite pe litoralul românesc

Mini-vacanță de Rusalii! Oferte speciale și evenimente inedite pe litoralul românesc

Week-end-ul prelungit de Rusalii îi așteaptă pe turiști la mare, cu oferte speciale la cazare, dar și cu multe opțiuni de distracție, evenimente culturale, sport și modă. Hotelierii au pregătit pachete speciale de cazare, chiar cu masă de Rusalii inclusă.Programul în stațiunea Mamaia, Satul de Vacanță, Constanța și Delta Dunării reușește să acopere un week-end întreg de activitate, turiștii și constănțenii urmând să aibă zile pline de evenimente pentru toate vârstele și preferințele.În Satul de Vacanță, atracțiile și jocurile sunt nerăbdătoare să îi întâmpine pe cei mici, dar nu numai, pentru că adrenalina nu are vârstă. Constanța găzduiește Parada SkirtBike, duminică, începând cu ora 16, în parcarea Maritimo, pentru a susține comunitatea bicicliștilor, eveniment în cadrul căruia au fost pregătite concursuri și multe premii pentru cei înscriși la defilare.După 40 de ani, Constanța va avea, din nou, festival de teatru, în perioada 20 - 26 iunie, în Piața Ovidiu, vor juca diverse trupe de teatru din țară sau străinătate la Festivalul Internațional „Miturile cetății”.„Gradul de ocupare a hotelurilor pe litoral este în creștere continuă, pe măsură ce ne apropiem de vacanța de vară. Sărbătoarea de Rusalii ne oferă ocazia să înregistrăm un nou val de turiști în acest week-end pe litoral și în Delta Dunării. În continuare, Mamaia se află în topul celor mai căutate stațiuni, urmată de Venus și Eforie Nord. Conform estimărilor primite de la tour-operatori, ne aflăm în sezonul cu cele mai bune vânzări pentru vacanțe pe litoral din ultimii zece ani”, explică reprezentanții Asociației Litoral - Delta Dunării.v v vMamaia va găzdui cele mai multe evenimente în această mini-vacanță.„Hotelierii își așteaptă turiștii cu pachete speciale pentru week-end, cluburile sunt pregătite cu evenimente și nume sonore din industria muzicală, dj internaționali, pe-treceri pe plajă sau la piscină, posibilitatea de vizionare a meciurilor în aer liber, plimbări cu telegondola și multă distracție pentru toate vârstele în parcul acvatic Aqua Magic și în Satul de Vacanță. Stațiunea Mamaia vine, de la an la an, cu tot mai multe posibilități de distracție, relaxare, senzații tari și condiții impecabile la cazare și în restaurante”, declară Oana Vorniciuc, purtător de cuvânt al stațiunii Mamaia și Satului de Vacanță.