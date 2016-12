Mini-baschet la Constanţa şi Mangalia, în Cupa "Telefonul Copilului"

Mini-baschet la Constanța și Mangalia, în Cupa "Telefonul Copilului"

Zeci de copii, din Constanța și Mangalia, vor participa sâmbătă, 1 iunie, la Cupa „Telefonul Copilului” la mini-baschet. Competiția, organizată cu prilejul Zilei Copilului, de către Asociația Telefonul Copilului, reunește prichindei cu vârste cuprinse între 5 și 10 ani din 10 orașe din țară, în 44 de echipe de mini-baschetbaliști.Inițiativa Asociației Telefonul Copilului se află la cea de-a treia ediție, bucurându-se de sprijinul Ambasadei Regatului Țărilor de Jos la București, împreună cu care Asociația Telefonul Copilului a inițiat și implementat multiple proiecte pentru susținerea creșterii armonioase a copiilor, pentru o copilărie fără grijile oamenilor mari.Astfel, copiii își vor sărbători ziua prin sport, luptând pentru câștigarea trofeului. „Împreună cu susținătorii organizației noastre, am marcat coșuri importante la panoul problemelor copiilor. Împreună am câștigat și vom continua să fim învingători. Împreună formăm la data de 1 iunie, Ziua Internațională a Copilului, Echipa «Drepturile Copiilor». Vom lupta alături de copii pentru drepturile lor în această ediție specială a Cupei «Telefonul Copilului »”, a declarat Cătălina Florea, director executiv al Asociației Telefonul Copilului.116.111 este linia europeană de asistență pentru copii gestionată în România de Asociația Telefonul Copilului. Apelul către 116.111 este gratuit. Numai în primele cinci luni ale acestui an, Asociația Telefonul Copilului a înregistrat peste 35.000 de apeluri, iar aproximativ 2.000 dintre acestea reprezintă cazuri grave de încălcare a drepturilor copilului. Cele mai multe cazuri se referă la încălcarea dreptului copilului la protecție împotriva oricărei forme de violență, încălcarea dreptului copilului de a crește alături de părinții săi, încălcarea dreptului copilului la educație, încălcarea dreptului copilului la liberă exprimare, încălcarea dreptului copilului de a fi ascultat.