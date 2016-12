25% în plus la salariu - Medicii constănțeni nu se lasă duși cu zăhărelul

"Minciuni! Se vor isca conflicte!"

Anunțata majorare cu 25% a salariilor personalului medical a creat o serie de controverse în lumea medicală. Pe de o parte, unii medici spun că mărirea salariului este un „proces de normalitate“, iar alții cred că acest lucru este imposibil, dat fiind faptul că sistemul are multe lipsuri.În urma discuțiilor care au avut loc la Guvern, între prim-ministrul Victor Ponta și ministrul Sănătății, Nicolae Bănicioiu, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, și cel al Muncii, Rovana Plumb, s-a stabilit o majorare a salariilor angajaților din sistem cu 25%, aplicabilă din luna noiembrie. Vestea părea cât se poate de bună, însă medicii constănțeni sunt cât se poate de sceptici.„Noi, medicii de familie, suntem considerați privatizați, iar acest lucru presupune că nu suntem luați în calcul pentru o majorare a salariilor. Consider că suntem defavorizați, mai ales că noi suntem legați de numărul de asigurați în sistemul social de asigurări de sănătate și ne luăm banii per capita. Ca să nu mai vorbim de faptul că, de când a intrat sistemul cardului de sănătate, avem din ce în ce mai puțini pacienți, pentru că sistemul e greoi și dă multe erori și pentru că oamenii nu se mai asigură.Se va isca un conflict în acest sens și noi vom cere să fim plătiți la fel ca și ceilalți colegi. Nu este posibil să primești 4.000 de lei pe lună și aceia impozabili, după 30 de ani de experiență medicală și mii de pacienți tratați!Nu e normal să se solicite nici șpagă, dar nici să stăm la mână întinsă. Consider că ar trebui să se termine odată cu formulările de genul «Medici hoți, medici șpăgari!». Noi ne respectăm pacienții și niciodată nu ne vom închide cabinetele fără să îi tratăm. Suntem alături de ei și acesta este motivul pentru care suntem medici”, a declarat dr. Jenica Arecco, medic de familie.„Trebuie să avem și noi un statut!“Cadrele medicale reamintesc faptul că, după ani de studiu și practică medicală, un salariu decent nu este o cerință absurdă, ci un fapt care atestă atât implicarea lor în sistem, cât și responsabilitatea pe care o au față de viața și sănătatea pacienților.„Dacă este posibilă această mărire, noi nu putem decât să ne bucurăm că, după atâția ani de carte, de pregătire și de experiență, eforturile ne sunt răsplătite în mod corect. Trebuie să avem și noi un statut! Și așa se desfășoară în prezent o adevărată campanie de denigrare a medicilor, însă nu putem fi puși toți în aceeași oală. Știm că pacienții se plâng de condițiile de pe secția de pediatrie, însă gândiți-vă că noi ne desfășurăm activitatea în acele condiții. Sigur că ne dorim și noi să fie mai bine, condiții mai bune pentru pacienți, pentru copii, pentru părinți, dar și pentru noi”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, dr. Cristina Mihai, medic primar pediatru, șefa secției de pediatrie a Spitalului Județean Constanța.O asistentă din cadrul aceleiași unități sanitare susține că „este inuman să lucrăm zi și noapte fără să se întrebe nimeni dacă avem timp de familie, de copii, de viața personală. Sau dacă salariile astea de mizerie ne ajung să ne plătim datoriile și ratele!”.Și pentru un medic rezident, majorarea pare imposibil de realizat. „Minciuni. Nu consider această modificare nici realistă și nici durabilă. Au fost făcute multe promisiuni în acest sens în ultimii 20 de ani, care însă nu s-au concretizat!”, ne-a declarat un medic rezident care a dorit să-și păstreze anonimatul.