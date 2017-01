Militarii americani, în misiune în spitalele constănţene

Militarii americani, în misiune în spitalele constănțene

Pe Richard Stansbury l-am întâlnit pe holurile Secției dermato – venerice, alături de colegul său, Zelasney. Cei doi fac parte din trupele americane Batalionul „Albinele mării“ al US Naval Mobile Construction, cantonate la Mihail Kogălniceanu. Ambii încercau să se achite de misiunea primită, aceea de a renova construcția veche, cu aceeași conștiinciozitate cu care ar fi dus la îndeplinire un plan de luptă. De cum au sosit la sediul instituției, în doi timpi și trei mișcări și-au luat salopetele de lucru, și-au pregătit vopselele și s-au apucat de lucru. Am început să zâmbesc. Mi-am imaginat cum ar fi reacționat muncitorii români. Evident, ziua lor de lucru ar fi început cu o cafea și o țigară. Singurele pauze ale americanului se consumau lângă laptop, pe al cărui ecran defilau poze cu fetița lui: un copil în vârstă de aproximativ cinci ani. „Nu am mai văzut-o din iulie, mi-e tare dor de ea“ - ne mărturisește Richard. Nu prea are timp să stea cu familia. Ne spune că a fost plecat în misiuni în Irak, Japonia. A fost martorul catastrofei din Indonezia, când valurile tsunami au făcut sute de mii de victime. A părăsit țara la o săptămână după dezastru. Imediat ce am aflat că a fost martorul unui astfel de eveniment care a zguduit lumea întreagă, l-am bombardat cu întrebări. Din păcate, în ciuda insistențelor, nu am primit decât semne negative: „Nu vreau să povestesc despre această perioadă“, ne spune el. Nici când se află pe tărâm american nu se află aproape de familie. „Dacă sunt acasă și au loc uragane, suntem trimiși în misiune“, adaugă militarul. În doar câteva săptămâni, Secția dermato - venerice a prins culoare sub mâinile lor. La renovarea clădirii au muncit cinci soldați americani: au îndreptat pereții, au schimbat lemnăria, partea electrică și au cumpărat chiuvete medicale. L-am întrebat ce impresie i-a făcut secția medicală. A zâmbit. Mi-a răspuns că, în California, spitalele arată a spitale, ori, în Constanța, clinica de dermato-venerice a fost amenajată într-un sediu unde cândva a funcționat o grădiniță. În rest, a evitat discuția despre starea construcției, despre pereții care n-au cunoscut un var proaspăt de foarte mulți ani. „Mă simt bine să lucrez aici” - recunoaște el. Nu este pentru prima dată când americanii s-au implicat în lucrări de renovare a unităților medicale constănțene. Prima vizată a fost Clinica de Endocrinologie, însă lucrările au fost stopate după ce porțiuni din pardoseala clădirii au început să se surpe. Americanii de la Mihail Kogălniceanu spun că vor continua lucrările la Clinica de Endocrinologie după ce va fi realizat un studiu al structurii de rezistență a clădirii vechi de aproape 100 de ani. Abia atunci se va decide dacă imobilul poate suporta alte lucrări fără să fie afectat. Ei au pus umărul și la zugrăvitul Centrului de plasament Orizont din Constanța.