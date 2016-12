Mii de constănţeni vor rămâne fără apă caldă şi căldură. Pe cine debranşează RADET

Mii de constănțeni vor rămâne fără apă caldă și căldură. Pe cine debranșează RADET

Câteva zeci de blocuri din Constanța riscă să rămână fără apă caldă și căldură chiar înainte de Crăciun. RADET Constanța a demarat încă de săptămâna trecută campania de debranșări a asociațiilor de proprietari rău-platnice. În prezent, 11 asociații au fost somate și, în cazul în care nu își achită datoria în cel mai scurt timp, vor fi debranșate.Este vorba despre Asociația de Proprietari nr. 237, de pe strada Dumitru Marinescu nr. 17, care înregistrează o datorie de 990.663,70 de lei, Asociația de Proprietari nr. 750, de pe strada Grădiniței nr. 2, cu o datorie de 428.537,65 de lei, Asociația de Proprietari bloc 5A, de pe strada Suceava nr. 3, cu o datorie de 400.285,97 de lei, Asociația de Proprietari nr. 530, de pe strada Egretei nr. 6, care are de plătit 342.898,86 lei, Asociația de Proprietari nr. 8, de pe bulevardul Ferdinand, care are de plătit 164.151,11 lei, Asociația de Proprietari nr. 243, de pe strada Pelicanului nr. 31, care înregistrează o datorie de 145.249,31 de lei, Asociația de Proprietari A5 AB, de pe bulevardul Ferdinand, cu facturi neachitate în valoare de 132.253,98 lei, Asociația de Locatari nr. 55, de pe aleea Nufărului, cu o datorie de 130.327,16 lei, Asociația de Proprietari Bloc C5, de pe strada Egretei nr.11, care are de plătit suma de 79.462,03 lei, Asociația de Proprietari bloc C2, de pe bulevardul 1 Mai nr. 45, cu o datorie de 66.347,73 de lei, și Asociația de Locatari nr. 509, de pe strada Răscoalei 1907 nr. 15, cu o datorie de 18.637,32 de lei.„Asociațiile care își vor achita debitul în termenul somat, nu vor fi debranșate. După plata datoriei, se vor face rebranșări în termenul de zece zile lucrătoare”, a declarat Liviu Popa, directorul general interimar al RADET Constanța.