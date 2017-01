MII DE CONSTĂNŢENI au vrut subvenţie la încălzire şi taxa de habitat, dar riscă puşcăria

1

Dragă constănțeanule!

"....In ceea ce privește taxele și impozitele, acestea vor rămâne neschimbate, nefiind nici măcar indexate cu inflația, pentru a nu vă împovăra în această perioadă dificilă " Acum,dupa ce am citit un fragment din SCRISOAREA lui MAZARE catre constanteni ,din noiembrie 2012,am si eu o intrebare .Unde pot sa-l dau in judecata pe Mazare pentru DECLARATII FALSE facute de inculpat in campania electorala din 2012.Documentul (dovada) o am la mine,imi trebuie doar CNP-inculpatului.Pentru marturie falsa,inculpatul Radu Mazare risca un dosar penal sau amenda cuprinsa intre 1000 si 2000 lei.Asta este numai inceputul sfarsitului, draga primarule.