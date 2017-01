Mii de bebeluşi vor asalta plaja din Mamaia

în week-end,

Mii de bebeluși vor asalta plaja din Mamaia

„Un copil poate apărea când te aștepți mai puțin" – este mesajul pe care reprezentanții Societății pentru Educație Contraceptivă și Sexuală (SECS) îl transmit în cadrul campaniei „Dragoste fără griji". Mii de bebeluși vor asalta, în acest week-end, plaja din Mamaia. Copiii apăruți din senin pe cearșafurile turiștilor vor să tragă un semnal de alarmă asupra nevoii de planificare a vieții de cuplu și a sarcinilor. Situația este gravă la nivelul județului Constanța. Foarte multe femei recurg la avort, pentru că rămân însărcinate într-un moment ne-potrivit. Statisticile Autorității de Sănătate Publică arată că, în primul semestru al acestui an, au fost efectuate aproape 1.900 de avorturi. Alarmant este că 106 dintre aceste femei sunt, de fapt, fetițe cu vârsta sub 15 ani. La grupa de vârstă 15 - 19 ani, adică eleve de liceu, au fost înregistrate 345 de avorturi. De asemenea, 477 de femei cu vârsta cuprinsă între 20 și 24 de ani au făcut întrerupere de sarcină. La segmentul de vârstă 25 - 29 de ani, au fost înre-gistrate 424 de avorturi. Începând cu vârsta de 30 de ani, numărul de avorturi începe să scadă. Probleme se înregistrează și la luarea în evidență a gravidelor. Foarte multe ajung pentru prima oară la medic după luna a șasea de sarcină, când deja este foarte târziu. Dr. Borbala Koo, director executiv al SECS, a atras atenția asupra riscurilor fizice, psihice și sociale pe care le implică un avort, mai ales în cazul minorelor. „Orice avort poate aduce imposibilitatea de a rămâne însărcinată mai târziu sau de a duce o sarcină la bun sfârșit. În afară de asta, o femeie care face întrerupere de sarcină va fi condamnată de cei din jur", a precizat dr. Boo. Campania „Dragoste fără griji" atrage atenția asupra riscului apariției unei sarcini. Sunt transmise spoturi prin intermediul mass-media. De asemenea, au fost puse la dispoziție un site (www.dragostefaragriji.ro) și o linie telefonică gratuită, la care româncele pot suna pentru a afla mai multe lucruri despre contracepție. Reprezentanții SECS spun că, la numărul de telefon 0800.150.150 sunt înregistrate, zilnic, între 30 și 50 de apeluri telefonice.