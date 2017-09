Mii de bătrâni amărâţi se împrumută ca să supravieţuiască. "Paradisul CARP-urilor este doar o iluzie"

Mii de bătrâni amărâți se împrumută ca să supraviețuiască. "Paradisul CARP-urilor este doar o iluzie"

Bătrânii din județul Constanța formează, din nou, cozi la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor (CARP)pentru a face rost de bani. Dacă, până acum, ei spuneau că au nevoie de bani pentru sănătate, de data aceasta,cei mai mulți fac împrumuturi ca să-și cumpere lemne, pentru că au auzit că se vor scumpi în scurt timp, dar și ca să-și umple cămările pentru iarnă.Pe nea Ion P., în vârstă de 75 de ani, l-am întâlnit în urmă cu câteva zile pe holurile acestei instituții. El a pășit tacticos până la etajul I, acolo unde se duce de fiecare dată când vrea să ia bani cu împrumut. După o activitate de peste 35 de ani în comerț, vârstnicul a ajuns în situația ca, o dată la 5-6 luni, să recurgă mereu la această soluție pentru a-și rezolva diferite probleme.„Mi-e și rușine să vă spun așa ceva…”, și-a început el discursul.„Luna trecută, când mă întorceam spre casă, de la piață, mi s-a furat portofelul și acolo aveam toată pensia, iar o parte dintre bani vroiam să-i folosesc să cumpăr lemne pentru iarnă. Acum, din păcate, am rămas fără nimic, iar numai cu pensia de pe septembrie, nu mă descurc”, ne-a mărturisit bătrânul cu lacrimi în ochi.Ca el sunt și alții. Ionela M., tot septuagenară și ea, are o pensie de 1.100 lei, bani cu care abia își duce traiul de la o zi la alta.„Lună de lună sunt nevoită să îmi cumpăr medicamentele pentru inimă, iar ce rămâne trebuie să-mi ajungă pentru piață, curent, întreținere etc. Tot om sunt și eu și ca orice gospodină, îmi doresc să am ceva în cămară, mai ales că iarna este foarte greu de ieșit din casă. Din nefericire, ca să-mi pot aduna câteva borcănele de gem, compot sau câteva de gogoșari, castraveți, este nevoie de bani și doar apelând la CARP pot face acest lucru”, ne-a declarat femeia.„Noi suntem bătrâni și suntem obișnuiți să avem cămara de iarnă plină cu tot ce trebuie. Partea proastă este că avem niște pensii de mizerie și nu putem suporta toate cheltuielile, așa că venim aici și facem împrumut. Altă cale nu există”, a spus o altă bătrână nevoită să se împrumute la Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor.În concluzie, toți acești amărâți împrumută pentru a-și asigura traiul de pe o zi pe alta. Rareori se lăcomesc la sume mai mari de bani, mai ales pentru că nu apucă bine să dea banii înapoi, că vin din nou să ia alții. Avantajul unui astfel de împrumut este dobânda la credit, mai mică, desigur, decât cea practicată de bănci.Cei cu pensii minime nu mai sunt primițiSpre ghinionul lor, constănțenii care primesc de la stat pensia minimă de 520 lei pe lună nu mai sunt primiți la împrumut, iar cu suma amintită nicio bancă nu i-ar ajuta.„Eu credeam că pentru a beneficia de împrumut este obligatoriu să fii doar membru cotizant al unui CARP. Se pare că m-am înșelat, iar „paradisul” CARP-urilor nu este altceva decât o iluzie”, ne-a declarat un bătrân care are pensia minimă de 520 lei.La ora actuală, Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor are 12.846 de membri, iar de la începutul anului și până în prezent, 4.550 dintre ei au făcut diverse împrumuturi, dar majoritatea s-a limitat la maxim 3.000 lei. Suma totală împrumutată este de 13,4 milioane de lei.Pentru acești bani, a precizat șeful serviciului Contabilitate din cadrul CARP, Mariana Păculea, ei vor plăti ulterior niște rate lunare, reprezentând cam o treime din pensia pe care o încasează de la stat.Desigur, pentru banii împrumutați, se percep dobânzi. Spre exemplu, la o sumă de 2.000 lei, se percepe o dobândă anuală de 115 lei, iar la 18 rate, suma de 188 lei.