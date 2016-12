Mii de absolvenţi caută de muncă. Iată ce facilităţi sunt pentru angajatori

Mii de absolvenți caută de muncă. Iată ce facilități sunt pentru angajatori

Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată absolvenți ai unor instituții de învățământ primesc de la stat, lunar, timp de un an, un stimulent financiar.Astfel, pentru absolvenții ciclului inferior al liceului sau ai școlilor de arte și meserii se oferă suma de 500 de lei, pentru absolvenții de învățământ secundar superior sau învățământ postliceal se oferă 600 de lei, iar pentru absolvenții de învățământ superior se oferă 750 de lei. De asemenea, angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată absolvenți din rândul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prevăzute mai sus, pentru 18 luni.Conform legislației în vigoare, de aceste stimulente financiare beneficiază angajatorii care încadrează absolvenți care, la data absolvirii studiilor, nu aveau raporturi de muncă sau de serviciu, precum și cei care încadrează absolvenți de studii superioare care nu au promovat examenul de licență. În acest scop, angajatorii trebuie să încheie o convenție cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.Angajatorii sunt obligați să mențină raporturile de muncă sau de serviciu ale absolvenților încadrați în condițiile de mai sus cel puțin 18 luni. În această perioadă, absolvenții pot urma o formă de pregătire profesională, organizată de către angajator, în condițiile legii, ale căror costuri pot fi suportate din bugetul asigurărilor pentru șomaj. În plus, firmele care mențin raporturile de muncă sau de serviciu și după cele 18 luni primesc, pentru fiecare an de continuare a acestor relații, un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuțiilor sociale datorate pentru aceste persoane și virate conform legii. Acesta se virează, la cerere, angajatorilor care nu înregistrează debite prove-nind din neplata contribuțiilor sociale.