Mihăiţă, un băieţel de cinci ani, vrea să părăsească lumea autismului

Are nevoie de ajutorul nostru

Mihăiță, un băiețel de cinci ani, vrea să părăsească lumea autismului

Copiii cu autism au nevoie de ajutor profesionist pentru a deprinde abilități care, în cazul altor micuți, par să vină de la sine. Pentru autiști, zâmbetul, cuvintele, joaca sau simpla plimbare prin parc reprezintă rezultatul orelor întregi de terapie de recuperare. Tratamentul este însă costisitor, iar familiile nu au veniturile necesare pentru achitarea lui. Printre cei care au nevoie de sprijin este și Mihăiță Oprea, un băiețel de cinci ani și nouă luni din Constanța. Mihăiță a fost diagnosticat cu autism la doi ani și jumătate. Vestea i-a descumpănit pe părinți, care nu puteau înțelege de ce băiețelul lor, care până la acea vârstă era vesel și jucăuș, ba chiar începuse să și vorbească, dintr-odată nu se mai exprima decât prin țipete și devenea din ce în ce mai agitat. Psihologii susțin că recurgerea la terapia ABA (terapie comportamentală aplicată) ime-diat după diagnosticare poate duce la o recuperare de 80 - 85% a copilului cu autism. Cu toate acestea, medicii consultați i-au sfătuit pe părinții lui Mihăiță să stea liniștiți. „Un medic ne-a spus că până la patru ani își va reveni. Altul ne-a spus să ne resemnăm, căci nu avem cum să-l ajutăm”, ne-a spus Mihaela Oprea, mama băiețelului. Timpul a trecut, însă starea băiatului se înrăutățea, iar tratamentele medica-mentoase impuse de medici nu dădeau niciun rezultat. Ba, din contră, „băiatul adormea cu capul pe masă la grădiniță”, ne-a povestit mama. În speranța găsirii unor soluții pentru tratarea copilului, soții Oprea au plecat, în ianuarie 2008, în Spania. „Am mers la un centru specializat în tratarea copiilor cu autism, dar ne-au programat pentru toamnă. Posibilitățile financiare nu ne-au permis să rămânem atâta vreme în Spania, așa că ne-am întors. Am putut să ne reluăm vechile slujbe, iar în octombrie 2008 a început terapia ABA”, ne-a mărturisit Mihaela Oprea. La început de trei ori pe săptămână, fără îndrumarea unui coordonator - cum ar fi trebuit, pentru obținerea unor rezultate pe toate planurile. Însă, din februarie 2009, Mihăiță face terapie opt ore pe zi, sub îndrumarea unui coor-donator din București. Terapia de recuperare a început să dea rezultate Rezultatele terapiei ABA se observă deja, după câteva luni de „muncă” zilnică. Mihăiță zâmbește, întoarce capul când este strigat, ba chiar a învățat să rostească și cuvintele „apă” și „pa”. „Știe toate literele, dar nu le verbalizează. L-am surprins, în urmă cu câteva zile, cum se încălța singur, ceea ce este mare lucru pentru un copil cu autism”, ne-a spus mama copilului. Mihăiță mai are însă multe de învățat. Nu știe să se joace, nu se apropie de copii, nici cu sora lui de 12 ani nu se înțelege prea bine. Iar specialiștii spun că este indicat să mai urmeze terapia ABA pentru încă doi ani, cel puțin. Costurile tratamentului sunt însă ridicate. Lunar, sunt necesari 3.000 de lei pentru plata specialiștilor și achiziționarea materialelor pentru terapie. Familia nu-și poate permite: tatăl este în șomaj tehnic, iar mama a trebuit să renunțe la locul de muncă pentru a avea grijă de băiețelul care necesită supraveghere permanentă. Astfel că părinții sunt nevoiți să apeleze la sprijinul financiar al celor din jur. Cei care vor să-i ajute pot face o donație în conturile RO25BRDE140SV61227661400, pentru lei și RO21BRDE140SV61227741400, pentru euro.