Mihaela Bilic ne spune cum să nu ne îngrăşăm în vacanţă

Mihaela Bilic ne spune cum să nu ne îngrășăm în vacanță

Ştire online publicată Luni, 25 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

"Oare se poate 'supraviețui' bufetului all inclusive, oare se poate găsi o strategie prin care să ne putem bucura de mâncare fără să plătim prețul kilogramelor în plus? Cu siguranță, dar e nevoie de multă luciditate, de o atenție suplimentară, de o grijă reală pentru noi. Aș spune că trebuie să devenim exigenți cu plăcerile noastre și atunci, culmea, ele ne vor aduce numai beneficii, se ne spune medicul nutriționist Mihaela Bilic, potrivit csid.ro"Motivația și voința noastră funcționează de multe ori după legea “totul sau nimic”: fie facem totul perfect, ca la carte, fie cedăm și atunci se alege praful de tot. Cura de slăbire este și ea un exemplu al aceleiași legi: suntem dispuși să mâncăm proteic, disociat, absurd, chinuitor, iar când dieta se termină, ne întoarcem la aceleași obiceiuri dezechilibrate care au dus la îngrășare. Nu alimentele sunt de vină în această ecuație, nu dulciurile sau cartofii prăjiți ne îngrașă, ci lipsa noastră de moderație, de măsură (...) Iar vacanțele all inclusive sunt cea mai grea încercare pentru sistemul nostru extremist de a ne raporta la mâncare; e greu de crezut că nu vom mânca nimic în fața unei oferte alimentare care depășește orice închipuire așa că vom mânca TOT.Nimeni nu-și pune întrebarea în fața acelui bufet obscen pentru simțuri dacă îi este foame sau nu. Mănânci de dragul mâncării, de poftă, de curiozitate, de plăcere, de plictiseală. Mănânci și dacă nu-ți trebuie, de fapt mult peste ce-ți trebuie. Mănânci pentru că ai și pentru că poți. In acele momente, conștiința, voința, rațiunea, echilibrul, motivația sunt și ele în vacanță.", ne mai spune medicul Mihaela Bilic. Bufetul all inclusiv este irezistibil mai ales din punct de vedere vizual, toată acea etalare spectaculoasă de preparate ne creează iluzia că totul este delicios. In realitate, lucrurile sunt mai simple, mai banale, mai puțin savuroase decât ne-am aștepta.Vă invit să analizați cu realism dincolo de aspect, toate bunătățile unui bufet. Nu cumva e doar proiecția noastră, doar presupunerea că acel preparat este bun? Nu cumva mâncăm cu ochii și cu mintea acolo unde ar trebui să ne folosim și restul simțurilor ca să dăm verdictul “irezistibil”? Cât ar fi el de all inclusive, acest tip de bufet se va repeta aproape în fiecare zi. Deci liniștiți-vă, luați totul pe rând, ce nu mai puteți mânca azi veți mânca mâine, pentru că da, și a doua zi va fi la fel. Impulsivitatea noastră ne îndeamnă să mâncăm compulsiv acolo unde simțurile ajung să se obișnuiască să fie satisfăcute după câteva guri de mâncare."În concluzie, medicul Mihaela Bilic ne spune:"Și dacă vă propuneți să mâncați doar lucrurile care sunt cu adevărat bune și dacă aveți puterea să vă puneți doar câte puțin din toate în farfurie și dacă faceți mai multă mișcare decât faceți acasă, atunci cu siguranță nu vă veți îngrășa."