„Micii sanitari”, în lupta cu microbii

Primăria și Consiliul Local Cumpăna, împreună cu Grădinițele „Florilor” și „Sfânta Maria”, organizează activitatea „Micii sanitari”, astăzi, 31 mai, începând cu ora 10:00. Activitatea se desfășoară în sala de spectacole a Căminului Cultural din localitate.La faza locală a concursului „Micii sanitari” participă 4 grupe de preșcolari, două de la Grădinița „Florilor” - Grupa „Margaretelor”, sub îndrumarea eucatoarei Florentina Chirilă, Grupa „Ghioceilor”, sub îndrumarea educatoarelor Mărioara Pricop și Mariana Nanciu și două de la Grădinița „Sf. Maria” - Grupa „Tom și Jerry”, sub îndrumarea educatoarelor Gabriela Achim și Lucia Manea, Grupa „Scooby Doo”, sub îndrumarea eucatoarei Camelia Tudose. Aceștia se vor întrece pentru a arăta cât de sănătos pot crește, câștigând bătălia cu microbii.„Un grup de 11 copii de la Grădinița Florilor, sub îndrumarea educatorei Mărioara Pricop, vor delecta publicul cu un mic moment artistic.Juriul va avea în componență următorii invitați: ec. Mariana Gâju, primarul comunei Cumpăna, Carmen Lungu, președintele juriului, reprezentant Crucea Roșie, Marcela Avram, membru Crucea Roșie, Cumpăna, Adriana Robi, asistent medical școlar, Elena Drăgoi, consilier local. Câștigătorii fazei locale de la Cumpăna vor merge la faza județeană”, au declarat reprezentanții primăriei comunei Cumpăna.