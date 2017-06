Meteorologii anunţă o săptămână cu temperaturi de FOC

Meteorologii anunță o săptămână cu temperaturi de FOC

Ştire online publicată Luni, 26 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Luni vreme deosebit de caldă în toată țara in special în sudul și în estul țării unde pe arii extinse disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatură-umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, iar în Oltenia, local în Muntenia și izolat în Moldova va fi caniculă.Temperaturile maxime se vor încadra între 25 de grade pe litoral și 37 de grade în Lunca Dunării. Vor fi averse, descărcări electrice, vânt ce poate lua și aspect de vijelie și izolat grindină, în Maramureș, Transilvania, local în Banat, Crișana, vestul Olteniei și jumătatea de nord a Moldovei. Ploile vor avea și caracter torențial și izolat vor fi cantități de apă de peste 25...30 l/mp.Marți tot foarte cald în cea mai mare parte a țării, în regiunile sud-vestice și sudice disconfortul termic va fi ridicat cu un indice temperatură-umezeală care va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități, iar local în Oltenia și izolat în Banat și în Muntenia, după-amiaza, va fi caniculă.Temperaturile maxime se vor încadra între 26 de grade pe litoral și 37 de grade în sudul Olteniei. În a doua parte a zilei vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului ce pot lua aspect de vijelie, la deal, la munte, local în sud, în centru, în est și izolat în celelalte regiuni.În Capitală, 18-20 de grade dimineața și o maximă puțin mai mică decât luni, 32-33. Averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului vor fi în a doua parte a zilei.Miercuri disconfortul termic se va acccentua în special în regiunile vestice și sudice, unde pe arii restrânse, după-amiaza, va fi canciulă. Maximele, se vor încadra între in general intre 30 si 36 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și în Lunca Dunarii. Valori sub 30 de grade, doar izolat pe litoral și în centrul țării.Mai ales după-amiaza, vor fi intervale cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului la deal, la munte, dar pe arii restrânse și în celelalte regiuni. Ploile vor avea și carater torențial și vor fi condiții de grindină.