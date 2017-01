Meteorologii anunţă: Cât de grea va fi iarna aceasta, la Constanţa. "Vom avea viscole"

Meteorologii anunță: Cât de grea va fi iarna aceasta, la Constanța. "Vom avea viscole"

Constanța s-a confruntat în ultimii ani, cu ierni destul de blânde. În ciuda unor episoade scurte cu viscol și temperaturi mai scăzute, iernile la malul mării se caracterizează, de ceva ani încoace, prin temperaturi destul de ridicate și precipitații puține. Cu toții ne aducem aminte de codul roșu de viscol de astă-iarnă, care ne-a speriat puțin, mai ales că venea după o perioadă lungă cu valori termice demne de primăvară. A nins atunci cât pentru toată luna ianuarie, așa se face că, per total, nu am avut cantități istorice de zăpadă, chiar dacă acel cod roșu a fost unul istoric. Pentru iarna 2014 - 2015, nu se poate spune încă dacă vom avea din nou parte de vreun cod roșu cu ninsori abundente sau de temperaturi extrem de scăzute, însă cu siguranță vom trece prin cel puțin un astfel de episod.„Este prea devreme să spunem despre vreun cod roșu, însă media pentru țara noastră este de aproximativ cinci viscole pe iarnă. Astfel încât probabil că vom avea și noi, poate, unul în decembrie, două în ianuarie, unul în februarie. Numai când aceste viscole vin consecutiv, așa cum am pățit în anul 2012, când am avut trei viscole consecutiv, abia atunci ar putea apărea problemele”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul Centrului Meteorologic Regional „Dobrogea”, Marius Coțofan. Potrivit acestuia, lunile ianuarie, februarie și martie din 2014 au fost mai călduroase decât valorile medii anuale, deși, la începutul iernii trecute, apăruseră zvonuri despre „iarna siberiană” ce avea să urmeze.„Un meteorolog rus a scris pe blogul său personal că vom avea cea mai geroasă iarnă. A fost doar o părere personală, nu a fost nimic oficial. Nici măcar nu s-a adeverit. La fel a fost și în anul 2011, când în Polonia, s-a scris că va fi cea mai geroasă iarnă din ultimii 100 de ani. Însă toate aceste speculații nu aveau nimic concret la bază. Noi putem să facem estimări lunare, dar episoadele mai puternice, cum ar fi cele de precipitații abundente, pot fi prognozate cu 10 - 15 zile înainte, fără a li se cunoaște însă intensitatea”, a mai adăugat Marius Coțofan. Acesta nu exclude însă posibilitatea ca să ne confruntăm și anul acesta cu vreun cod roșu de viscol sau cu geruri năprasnice.În ce privește toamna aceasta, ne așteaptă vreme frumoasă în continuare, cu temperaturi plăcute. Până la finele lunii octombrie va fi destul de cald, iar ploile vor fi puține, deși agricultorii așteaptă cu nerăbdare apa atât de necesară culturilor. „Până la jumătatea lunii octombrie, vom fi cu temperaturile puțin peste norme, cu valori de 20, 21 de grade Celsius. Iar în noiembrie se pare că ne vom încadra în normele climatologice”, a mai spus șeful Centrului de Meteorologie.