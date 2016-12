Meseriile de sezon, cele mai căutate la bursa locurilor de muncă

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța (AJOFM) a organizat vineri Bursa generală a locurilor de muncă. Dragoș Poteleanu, directorul executiv al agenției, a menționat că noutatea de anul acesta este că evenimentul a fost organizat în colaborare cu Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Bărbați și Femei sub egida protocolului încheiat între cele două instituții. Au participat 118 agenți economici care au oferit peste 4.000 de locuri de muncă. Constanța a oferit la Bursa generală a locurilor de muncă 2.000 de posturi vacante. O paletă largă de locuri de muncă Cu CV-urile în mână, unii mai timizi, alții mai încrezători, oamenii care au venit să-și caute un loc de muncă au așteptat deschiderea oficială a evenimentului. Dobrogea Grup SA participă de mai mulți ani la Bursa generală a locurilor de muncă. Acum ei au scos la bătaie 75 de locuri. „Întotdeauna apelăm la agenție. Mergem de la limita inferioară atunci când căutăm personal. Însă au șansa să promoveze în funcție de abilități, de aplicații și de integrarea în cadrul societății noastre”, a declarat Sanda Marica, inspector resurse umane în cadrul societății Dobrogea Grup SA. Locurile vacante pe care societatea le oferă sunt de muncitor necalificat - 30 de locuri, electro-mecanic - trei locuri, încărcător-descărcător - zece locuri. Ana Leon, studentă în an terminal la turism este interesată de un loc de muncă în domeniu: „Momentan nu știu dacă voi găsi ceva în domeniu. Caut un post de recepționer, mă interesează ceva de sezon, dar nu exclud posibilitatea de a găsi un post pe domeniul meu”. Doița Mișoc a venit să caute un loc de muncă pentru fata ei de 27 de ani. Nu are studii superioare, de aceea dorește un post în alimentație. „Mă uit să văd ce oferte sunt. Până acum nu mi-a sărit nimic în ochi dar sunt încrezătoare”, ne-a spus femeia. Constantin Mitrea a venit pentru prima dată la o bursă a locurilor de muncă și este interesat de un post de șofer. Un bărbat la vârsta a doua este nemulțumit că nu găsește un post pe placul lui: „Am un handicap de gradul III și vreau să mă angajez ca paznic. M-am uitat, dar nu am găsit nimic. Singura soluție care-mi rămâne este să merg din hotel în hotel și să-mi găsesc”. Bursa Generală a locurilor de muncă s-a desfășurat în Constanța la restaurantul „Terasa colonadelor”, în Medgidia la Casa de Cultură a Sindicatelor „Lucian Grigorescu” și în Mangalia la Casa de Cultură. Principalele domenii de activitate pentru care au fost oferite locurile de muncă au fost: industria hotelieră, construcții nave, construcții, agricultură, comerț, pază și protecție, industria alimentară, confecții textile, asigurări.