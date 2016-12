Mergi să te plimbi pe plajă cu câinele - amenzile sunt uriaşe! Cine plăteşte însă nota pentru maidanezi?

5

Cainii si iar cainii. ..

Orasul asta chiar are o problema cu cainii, ca restul sunt rezolvat e de mult! Bun, nu pe plaja, nu in parc, nu in fata blocului ca vezi mutre acre si-ti strici ziua. ..deci unde? In fata primariei e ok? Ca ar fi o idee sa se astearna rahatul acolo unde trebuie! Dar cu fecalele humanoide care nu au evoluat din Neanderthal, ce ne facem? Cu cei care isi duc copii in mare sa ii invete cum pluteste 'cacuta'printre oameni, d-nii care cara lingouri la gat dar isi arunca shaorma pe plaja si cutia de bere ca asa e 'smechereste', cu boschetarii bipezi care isi marcheaza zidurile mai rau decat cainii ce ne facem? Si muuulte, muuulte altele din specia noastra 'evoluata'! Ei bine, eu prefer sa vad un caine cum isi face nevoile, decat sa calc in mucozitatile unui cocalar. ..si ar fi multe alte subiecte de dezbatut, sensibililor!