„Mediul“ constănţean se poticneşte în cariera de piatră de la Pantelimon

„Mediul“ constănțean se poticnește în cariera de piatră de la Pantelimon

Programul Natura 2000 a fost creat pentru a salva de la pieire spe-ciile rare sau vulnerabile de plante și animale, cât și pentru a le proteja habitatele. Peste 1.600 de hectare din județul Constanța au fost de-semnate arii protejate, dar „protec-ția” le este oferită numai pe hârtie. În realitate, activitățile economice poluatoare sau care perturbă existența speciilor protejate se dezvoltă. Autoritățile locale ridică din umeri, iar instituțiile cu rol de răspundere se bat în hârtii. Astfel se prezintă situația și în privința sitului Cheile Dobrogei, aflat pe teritoriul comunei constănțene Pantelimon. Pe 25 mai, administratorul SC Nico - Explo - Car SRL, Ștefan Niculaie, a solicitat Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Constan-ța eliberarea autorizației de mediu pentru înființarea și exploatarea unei cariere de piatră și șisturi verzi, pe 21 de hectare din extravilanul co-munei Pantelimon. Angajații APM s-au deplasat în zonă și au consta-tat că amplasamentul vizat se află în perimetrul ariilor protejate Cheile Dobrogei și Recifii Jurasici Cheia, incluse în Natura 2000, ba mai mult, cariera de piatră era în funcțiune deja de aproape jumătate de an. Hamsterul dobrogean, în pericol Raportul de teren, realizat de consilier Marcela Popovici, pe 25 iunie, atrage atenția asupra impactului negativ al carierei de piatră asupra mediului: „Vegetația de pe terenul neafectat încă de activita-tea de exploatare este alcătuită din specii de plante specifice stepei dobrogene, ce poate fi încadrată în habitatul prioritar, stepa ponto-sarmatică. Acest tip de habitat este unul dintre cele prioritare, pentru care zona a fost declarată sit de importanță comunitară. Pe terenul studiat s-au identificat numeroase găuri de galerii de rozătoare, în zonă fiind semnalat hamsterul dobrogean, mesocricetus newtoni, specie de interes comunitar, cuprinsă și în Cartea roșie a vertebratelor din România. Prezența rozătoarelor este un indiciu important pentru prezența speciilor de păsări prădătoare de zi și noapte, ce constituie majoritatea speciilor de păsări pentru care a fost desemnat sit Cheile Dobrogei. Desfășurarea lucrărilor de exploatare a șisturilor verzi în carieră duce la dispariția habitatelor și speciilor de plante din situl Cheile Dobrogei”. Garda de Mediu nu vede nicio amenințare Senol Zevri, directorul APM Constanța, a precizat că instituția a sistat procedura de obținere a autorizațieide mediu (care ar fi trebuit solicitată înainte de demararea activității, după cum a subliniat reprezentantul instituției) și a sesizat, printr-o adresă trimisă pe 2 iulie, Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu (GM) Constanța, instituția abilitată pentru acțiuni de control. Reprezentanții Gărzii de Mediu au însă o altă părere. Ei au vizitat cariera de piatră, concluzionând că exploatarea nu primejduiește în niciun fel mediul înconjurător sau așezarea umană. „Am analizat situația privind impactul asupra mediului și considerăm că nu produce efecte nocive. Este un punct de lucru izolat, nu se află nici în apropierea zonei protejate, nici a comunei”, ne-a declarat Vasile Petro, comisar șef GM Constanța. El a adăugat: „Acesta nu este nici primul, nici ultimul obiectiv ce trece prin neplăcerile greoiului cadru juridic pentru obținerea autorizațiilor. Noi le-am impus ca măsuri reglementarea activității conform cadrului legal și obținerea autorizației de mediu”. Adică aceeași autorizație de mediu pe care Senol Zevri a subliniat că nu o va elibera pentru că ar contraveni normelor legale. Desfășurarea activităților economice în ariile protejate este reglementată prin OUG 57/2007, unde se stipulează că „sunt interzise activitățile din perimetrele ariilor naturale protejate care pot să genereze poluarea sau deteriorarea habitatelor”. Primăria Pantelimon, asociată la cariera de piatră Administratorul SC Nico - Explo - Car SRL, Ștefan Niculaie, a declarat pentru Cuget Liber că nu știa că zona unde se află cariera este arie protejată în momentul în care a demarat activitatea. „În momentul în care am solicitat Agenției Naționale pentru Resurse Naturale permisul de exploatare nici nu se punea problema de sit protejat. De ce nu mi s-a spus atunci? Este adevărat, am cerut acordul de mediu mai târziu, dar am întârziat din cauza cadastrului. Acum am depus actele și pentru cadastru și intabulare”, ne-a declarat administratorul firmei. Mai mult, și el susține că exploatarea nu dăunează ariei protejate. „Eu vreau să-mi desfășor activitatea în limite legale. De 28 de ani lucrez în minerit și pot să vă spun că nu afectează (n.r. cariera) nici localitatea, nici speciile de plante sau animale. Pentru a nu fi probleme, am realizat și un drum, în care am investit 100.000 de euro și pe care îl stropim din oră în oră, ca să nu fie praf”, a adăugat Ștefan Niculaie. Administratorul firmei nu a fost înștiințat că zona este protejată nici de către primarul comunei Pan-telimon. Edilul Vasile Neicu ne-a spus că ar fi auzit, la data înființării carierei, doar de „intenția” de includere a Cheilor Dobrogei în Natura 2000. Drept pentru care, pe 3 martie 2008, Consiliul Local Pantelimon se asocia în parti-cipațiune pentru realizarea exploa-tării. Adresa 4459/8.11.2007, trimisă de APM Constanța către Primăria Pantelimon arată însă că autoritățile locale au fost înștiințate că „pe teritoriul administrativ al comunei se găsește aria de protecție specială avifaunistică Cheile Dobrogei”. Edilul arată cu degetul, la rândul lui, către instituțiile de mediu. „Dacă știu că funcționează ilegal, ce măsură au luat? Să o închidă și gata”, a exclamat primarul. Deși, susține tot primarul, în localitate mai funcționează o carieră de exploatare piatră, care nu a stârnit atâta vâlvă.