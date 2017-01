„Mediul“ a câştigat o bătălie, cariera de piatră de la Pantelimon va obţine victoria finală

Ariile naturale, protejate numai pe hârtie!

„Mediul“ a câștigat o bătălie, cariera de piatră de la Pantelimon va obține victoria finală

Garda de Mediu Constanța a dispus închiderea carierei de piatră de la Pantelimon, aflată în perimetrul ariilor protejate Cheile Dobrogei și Recifii Cheia. Sistarea activității este însă provizorie, este de părere administratorul firmei care deține exploatarea, foarte încrezător că-și va relua în curând afacerea. Responsabilii instituțiilor de Mediu nu-l contrazic. Cariera de piatră deținută de SC Nico-Explo-Car SRL, amplasată la marginea localității Pantelimon, a intrat în atenția instituțiilor de mediu în luna mai, atunci când administratorul firmei a solicitat Agenției pentru Protecția Mediului (APM) Constanța acordul de mediu pentru „înființare și exploatare carieră rocă - șisturi verzi”. Conform legii, actul trebuie obținut înainte de demararea activității, dar controlul efectuat de APM la fața locului, în iunie, a scos la iveală faptul că exploatarea minieră era deja în funcțiune de jumătate de an. Mai grav, cariera de piatră se află în perimetrul siturilor Natura 2000 Cheile Dobrogei și Recifii Jurasici Cheia, deși OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate interzice activitățile care poluează sau pun în pericol habitatele Natura 2000. Potrivit raportului de teren întocmit după control, cariera de piatră primejduiește existența hamsterului dobrogean, specie vulnerabilă, inclusă în Cartea roșie a vertebratelor din România. Cariera de piatră, închisă de Garda de Mediu În urmă cu două săptămâni, întrebat cu privire la măsurile ce se impun a fi luate în cazul carierei de piatră respective, Vasile Petro, comisar șef la Garda de Mediu (GM) Constanța, declara: „Am analizat situația privind impactul asupra mediului și considerăm că nu produce efecte nocive. Este un punct de lucru izolat, nu se află nici în apropierea zonei protejate, nici a comunei”. Între timp însă, șeful GM s-a răzgândit și a dispus, la începutul săptămânii trecute, închiderea exploatării miniere. „Am impus, ca măsură, sistarea activității la cariera de piatră. Nu au nici acord de mediu, nici autorizație de mediu”, și-a justificat decizia șeful GM Constanța. De asemenea, comisarii de mediu și-au îndreptat atenția și spre o altă exploatare minieră, dezvoltată în vecinătatea celei închise, deci tot în perimetrul ariilor protejate. „Trebuiau să se prezinte pe 21 august la sediul Gărzii de Mediu, cu documentele de mediu deținute. Nu au venit. Urmează să descâlcim misterul de la această carieră de piatră, pentru că este o adevărată încrengătură, sunt vreo patru firme și nu am înțeles care este firma-mamă”, a afirmat Vasile Petro. În cadrul exploatării miniere își desfășoară activitatea SC Ares Invest SRL, SC Eastern SRL, SC Grigolen SRL și SC Vectra Betoane și Agregate SRL, despre care primarul din Pantelimon, Vasile Neicu, ne-a spus că este deținătoarea carierei. Șeful GM Constanța a precizat că, de asemenea, în lipsa actelor de mediu impuse de lege, se va impune sistarea activității. Cariera de piatră cu pricina funcționează din toamna lui 2008. Sătenii, sătui de praf și pereți crăpați Primarul comunei Pantelimon - același care, în martie 2008, semna contractul de asociere în participațiune cu SC Nico-Explo-Car SRL, pentru realizarea carierei de piatră, ignorând prevederile legale care interzic realizarea de exploatări poluante în perimetrul ariilor protejate - consideră, acum, binevenite măsurile Gărzii de Mediu. „Când e vorba de legi, chiar dacă pierzi, nu ai ce face. Dacă exploatările miniere nu respectă legea, trebuie să le închidă. Erau locuri de muncă pentru oameni, căci la cariera deținută de Sc Nico-Explo-Car lucrează patru localnici, iar la cea aparținând Vectra, 11 oameni de la noi din comună. Chiar dacă îmi pare rău, nu am ce să comentez”, ne-a spus edilul local Vasile Neicu. Tot el a atras atenția că, deși exploatarea aparținând SC Nico-Explo-Car SRL „nu deranja pe nimeni”, referitor la cariera de piatră deținută de Vectra Betoane și Agregate SRL a primit numeroase reclamații. „Localnicii s-au plâns din cauza prafului, pentru că la cariera de piatră nu există nicio instalație de udat piatra sau drumul pe care îl folosesc. De asemenea, au început să se crape pereții caselor, mai ales a celor aflate la marginea localității. Angajații de la Vectra fac 60 sau 70 de găuri pentru explozii, nu doar 20 sau 30, cum ar fi normal. Se aud bubui-turile, se clatină pământul și normal că oamenii sunt nemulțumiți”, a afirmat primarul comunei Pantelimon. Exploatarea va fi redeschisă în curând Pe de altă parte, Ștefan Niculaie, administratorul SC Nico-Explo-Car SRL, nu este descurajat de decizia Gărzii de Mediu de a-i închide cariera de piatră. Ba din contră, este extrem de încrezător că în cel mai scurt timp își va putea relua activitatea, cu toate actele în regulă - pe aceeași locație, în perimetrul a două arii protejate! „Am reluat procedurile pentru obținerea documentației de mediu necesare. Am reintrodus dosarul la APM, am discutat cu cei de la agenție, care și-au dat seama că intenția mea nu este de a face rău. Nu mai este niciun impediment, voi obține avizul de mediu și vom da drumul, legal”, a subliniat Ștefan Niculaie. Senol Zevri, director coordonator APM Constanța, nu-l contrazice: „Va fi realizat un studiu de impact. Iar, tot potrivit legii, dacă studiul de impact, realizat de un expert autorizat, arată că efectele negative asupra mediului sunt minime sau pot fi diminuate prin luarea unor măsuri, vom impune luarea măsurilor respective și vom acorda avizul de mediu. Dacă însă se va constata că exploatarea minieră afectează habitatele viețuitoarelor din zonă, nu vom acorda avizul”. Aceleași demersuri vor fi făcute și pentru cariera de piatră deținută de Vectra, și aici neexistând aviz de mediu.