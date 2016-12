Medicii români pot câştiga în Marea Britanie 5.500 de euro pe lună

Medicii români pot câștiga în Marea Britanie 5.500 de euro pe lună

Ştire online publicată Luni, 07 Aprilie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Medicii, moașele sau asistentele medicale din România pot câștiga în străinătate mii de euro pe lună lucrând în sistemul în care s-au perfecționat. Pe portalul de recrutare EURES angajatorii au depus o ofertă de 38 de locuri de muncă în Marea Britanie, Irlanda sau Slovenia. O clinică din Manchester angajează 25 de medici români, care au o experiență de cel puțin trei ani și cunosc limba engleză foarte bine. Pe lângă un salariul de peste 5.500 de euro pe lună, medicii mai beneficiază de instruire la locul de muncă, asigurare medicală, de 25 de zile de concediu pe an și de asigurare pentru pensie. Durata contractelor este de doi ani. O clinică din Dublin angajează, de asemenea, zece moașe din România, pe salarii de 35.000-47.000 de euro pe an. Persoanele interesate să se angajeze în Irlanda trebuie să fi absolvit o școală postliceală de asistente de minimum trei ani și să cunoască limba engleză foarte bine. Durata contractului este de minimum un an, iar, după primele șase luni, angajatele primesc un bonus de 500 de euro. În Slovenia, româncele se pot angaja ca asistente medicale, care să îngrijească persoane vârstnice într-un cămin de bătrâni. Programul de lucru este de 42 de ore pe săptămână, în trei schimburi, cu doar o zi liberă din șapte, iar salariul net lunar este de 750 de euro. Angajatorul mai oferă o masă pe zi și ajutor în găsirea unei locuințe. Pentru a fi angajate, femeile trebuie să fi absolvit o școală postliceală sanitară și să aibă minimum șase luni experiență în domeniu.